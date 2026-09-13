صادرات ۲.۳ میلیارد دلاری بوشهر؛ جهش میگو و تجارت با روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پنج ماه امسال ۵ میلیون و ۱۰۱ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار از گمرکات استان بوشهر صادر شده که مقصد این کالاها ۳۲ کشور بوده است.

وی افزود: چین، امارات، پاکستان، ترکیه، هند، عمان، سریلانکا، روسیه، سنگاپور و مالزی مهم‌ترین مقاصد صادراتی استان هستند و محصولات پتروشیمی، گازهای مایع، سیمان و کلینکر، ماهی و میگو و انواع سنگ در صدر کالاهای صادراتی قرار دارند.

سلیمانی با اشاره به جایگاه گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: این گمرک ۸۲ درصد صادرات استان از نظر وزنی و ۸۷ درصد از نظر ارزشی را به خود اختصاص داده است.

وی صادرات میگو را یکی از بخش‌های رو به رشد دانست و بیان کرد: در پنج ماه امسال ۵ هزار و ۸۴۰ تن میگوی دریایی و پرورشی به ارزش ۱۸.۵ میلیون دلار صادر شد که رشد ۱۷۶ درصدی ارزش و ۱۷۳ درصدی وزن را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرکات بوشهر همچنین از صادرات بیش از ۲۲ میلیون دلار کالا به روسیه خبر داد که ارزش آن ۱۰۵ درصد رشد داشته است.

سلیمانی میزان واردات استان را نیز ۱۶۱ هزار تن به ارزش ۶۳۷ میلیون و ۶۴۲ هزار دلار اعلام کرد و گفت: درآمد وصولی گمرکات استان در این مدت با رشد ۶۸ درصدی به ۱۸ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان رسید.

وی افزود: در دوره جنگ تحمیلی رمضان نیز بیش از ۲۰۱ هزار تن کالا، شامل ۸۳ هزار تن اقلام اساسی، از گمرکات استان ترخیص و خارج شده است.