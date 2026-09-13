۲ قصابی متخلف در جوانرود پلمب شدند

احمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از پلمب دو واحد قصابی متخلف در شهرستان جوانرود به دلیل رعایت نکردن ضوابط و موازین بهداشتی دامپزشکی خبر داد.

وی اظهار کرد: کارشناسان دامپزشکی در جریان بازرسی‌های بهداشتی مستمر از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در شهر جوانرود، دو واحد قصابی را که با وجود دریافت تذکرات لازم همچنان الزامات بهداشتی را رعایت نمی‌کردند، شناسایی کردند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جوانرود افزود: بررسی‌ها نشان داد این واحدها نسبت به عرضه گوشت خارج از چرخه مجاز و بهداشتی اقدام کرده و کشتار دام را نیز خارج از کشتارگاه انجام می‌دادند.

امیری تصریح کرد: انجام کشتار خارج از کشتارگاه و عرضه گوشت بدون طی مراحل قانونی و بهداشتی می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد و به همین دلیل با این واحدها برخورد قانونی صورت گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت تهیه گوشت از مراکز مجاز گفت: گوشت حاصل از کشتارگاه‌های مجاز پس از انجام بازرسی‌های لازم و تأیید سلامت، وارد چرخه عرضه می‌شود و شهروندان باید از خرید گوشت فاقد هویت بهداشتی و خارج از شبکه رسمی خودداری کنند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جوانرود خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت سلامت و امنیت غذایی مردم، نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در شهرستان به شکل مستمر ادامه خواهد داشت و با واحدهای متخلف مطابق مقررات برخورد می‌شود.

امیری در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده عرضه گوشت غیرمجاز یا موارد مشکوک بهداشتی، موضوع را به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و اقدامات قانونی لازم انجام شود.