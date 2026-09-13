به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شوقی ظهر یکشنبه در صحن شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به برنامههای عمرانی شهرداری اظهار کرد: موج جدید اجرای گسترده روکش آسفالت معابر سطح شهر طی ۱۰ روز آینده آغاز میشود.
وی افزود: اجرای عملیات آسفالتریزی در نقاط مختلف شهر با هدف بهسازی معابر و ارتقای کیفیت مسیرهای شهری دنبال میشود و تلاش داریم با برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای موجود، روند اجرای این پروژهها با سرعت بیشتری انجام شود.
شهردار رشت با اشاره به برنامه شهرداری برای تقویت تجهیزات و ماشینآلات بیان کرد: خرید و افزایش ماشینآلات و تجهیزات لجستیکی در دستور کار قرار دارد و فرآیند مربوط به تأمین این تجهیزات در حال انجام است.
افتتاح تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) طی سه ماه آینده
شوقی در ادامه با اشاره به پروژههای شاخص عمرانی شهر رشت گفت: برنامهریزی برای افتتاح تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) طی سه ماه آینده انجام شده است.
وی افزود: این پروژه از طرحهای مهم حوزه حملونقل شهری محسوب میشود و بهرهبرداری از آن میتواند در بهبود شبکه ترافیکی و روانسازی عبور و مرور در این محدوده مؤثر باشد.
ادامه عملیات ساماندهی ورودی رشت از سمت پیربازار
شهردار رشت همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در ورودی شهر از سمت پیربازار اظهار کرد: عملیات تعریض این مسیر در حال پیگیری است و در ادامه، اجرای روکش آسفالت و آغاز عملیات احداث رفیوژ میانی نیز انجام خواهد شد.
شوقی با بیان اینکه ساماندهی ورودیهای شهر از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: اقدامات عمرانی، ترافیکی و زیباسازی این محور با هدف بهبود وضعیت ورودی شهر و ارتقای شرایط تردد در این مسیر دنبال میشود.
تشریح برنامههای عمرانی و سرمایهگذاری شهرداری
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سایر پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری شهرداری رشت گفت: اجرای طرحهای اولویتدار و استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری برای پیشبرد پروژههای شهری در دستور کار قرار دارد.
شهردار رشت تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهری تلاش میکند با تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی و توسعهای، کیفیت خدماترسانی به شهروندان را ارتقا دهد.
شوقی همچنین بر تداوم تعامل میان شهرداری و شورای اسلامی شهر برای پیگیری پروژهها و برنامههای مدیریت شهری تأکید کرد.
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