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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

کشف ۲۵ رأس گوسفند سرقتی در اردستان

کشف ۲۵ رأس گوسفند سرقتی در اردستان

اردستان-فرمانده انتظامی شهرستان اردستان از دستگیری ۳ سارق احشام خبر داد و گفت: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی موفق شدند متهمان را حین جابه‌جایی احشام سرقتی شناسایی و دستگیر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت‌اله بهامین ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از انجام اقدامات میدانی، اطلاعاتی و رصدهای تخصصی، موفق به شناسایی ۳ سارق در ارتباط با این سرقت‌ها شدند و طی یک عملیات ضربتی با همکاری مأموران پاسگاه باقرآباد، متهمان را در حالی که با یک دستگاه خودروی نیسان در حال جابه‌جایی احشام سرقتی بودند، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان با اشاره به کشف ۲۵ رأس گوسفند سرقتی در بازرسی از خودروی متهمان تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس به ۳ فقره سرقت احشام اعتراف که پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6848047

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