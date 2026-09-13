کرملین: احتمال از سرگیری مذاکرات اوکراین در اکتبر وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین درباره احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا گفت مسکو چنین احتمالی را رد نمی‌کند. او در عین حال تأکید کرد هنوز «بسته هماهنگ‌شده‌ای» برای آغاز مذاکرات وجود ندارد.

یوری اوشاکوف، مشاور کرملین نیز گفت مسئله سرزمینی یکی از محورهای اصلی مذاکرات خواهد بود و مسائل دیگری نیز باید حل شود.

پیش‌تر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده بود حاضر است در نشست گروه ۲۰ در میامی در ماه دسامبر با ولادیمیر پوتین دیدار کند، اما پسکوف این پیشنهاد را غیرممکن دانست و تأکید کرد مسکو تنها با برگزاری دیدار در روسیه موافق است. دورهای پیشین مذاکرات نیز بدون نتیجه پایان یافته است.