  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

کرملین: احتمال از سرگیری مذاکرات اوکراین در اکتبر وجود دارد

کرملین: احتمال از سرگیری مذاکرات اوکراین در اکتبر وجود دارد

سخنگوی کرملین اعلام کرد احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا برای پایان جنگ اوکراین در ماه اکتبر وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین درباره احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا گفت مسکو چنین احتمالی را رد نمی‌کند. او در عین حال تأکید کرد هنوز «بسته هماهنگ‌شده‌ای» برای آغاز مذاکرات وجود ندارد.

یوری اوشاکوف، مشاور کرملین نیز گفت مسئله سرزمینی یکی از محورهای اصلی مذاکرات خواهد بود و مسائل دیگری نیز باید حل شود.

پیش‌تر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده بود حاضر است در نشست گروه ۲۰ در میامی در ماه دسامبر با ولادیمیر پوتین دیدار کند، اما پسکوف این پیشنهاد را غیرممکن دانست و تأکید کرد مسکو تنها با برگزاری دیدار در روسیه موافق است. دورهای پیشین مذاکرات نیز بدون نتیجه پایان یافته است.

کد مطلب 6946097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه