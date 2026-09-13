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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

قطعی ۱۰ ساعته گاز در بخش‌هایی از گچساران

قطعی ۱۰ ساعته گاز در بخش‌هایی از گچساران

یاسوج- شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع گاز برخی روستاها و واحدهای صنعتی گچساران به مدت ۱۰ ساعت در روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز برخی مناطق شهرستان گچساران روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، گاز روستاهای آبشیرین، پشه‌کان، هشت‌پیمان و بی‌بی‌جان‌آباد و همچنین کارخانه آجر، کارخانه روغن نباتی و جایگاه CNG بیعتی از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه به مدت ۱۰ ساعت قطع می‌شود.

شرکت گاز استان اعلام کرده است این قطعی در صورت مساعد بودن شرایط جوی انجام خواهد شد.

از مشترکان مناطق اعلام‌شده خواسته شده است تمهیدات لازم را برای این قطعی پیش‌بینی کنند.

کد مطلب 6946109

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