به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز برخی مناطق شهرستان گچساران روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، گاز روستاهای آبشیرین، پشه‌کان، هشت‌پیمان و بی‌بی‌جان‌آباد و همچنین کارخانه آجر، کارخانه روغن نباتی و جایگاه CNG بیعتی از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه به مدت ۱۰ ساعت قطع می‌شود.

شرکت گاز استان اعلام کرده است این قطعی در صورت مساعد بودن شرایط جوی انجام خواهد شد.

از مشترکان مناطق اعلام‌شده خواسته شده است تمهیدات لازم را برای این قطعی پیش‌بینی کنند.