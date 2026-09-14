جمشید درستکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از ساده‌ترین موارد پرت گاز در شبکه، مربوط به رگلاتورها و علمک‌هاست که برای کاهش آن، اجرای اتصالات مفصلی در دستور کار قرار گرفته است.

وی، سرقت گاز را از دیگر عوامل پرت گاز عنوان کرد و افزود: تزریق گاز در جریان اجرای پروژه‌ها نیز از دیگر مواردی است که در میزان پرت گاز محاسبه می‌شود.

درستکار با اشاره به وضعیت گازرسانی در استان گفت: آذربایجان‌غربی دارای هفت شهرستان سبز است و نقده به عنوان نخستین شهرستان سبز استان، علاوه بر برخورداری از این عنوان، از نظر کاهش پرت گاز نیز با تعویض اتصالات مفصلی به وضعیت سبز دست یافته است.

۲۲ هزار کیلومتر لوله‌گذاری در سطح آذربایجان غربی انجام شده است

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۹.۹۸ درصد خانوارهای شهری و ۹۱ درصد خانوارهای روستایی آذربایجان‌غربی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۳ هزار متقاضی در صف انتظار هستند.

درستکار در تشریح وضعیت شبکه گازرسانی استان اظهار کرد: تاکنون ۲۲ هزار کیلومتر لوله‌گذاری در سطح آذربایجان غربی انجام شده و ۲ هزار و ۸۱ روستا معادل ۹۱ درصد روستاهای استان از نعمت گاز بهره‌مند شده‌اند.

وی با بیان اینکه تمام شهرهای استان به جز شهر «قطور» در خوی، گازدار شده‌اند،گقت: علمک‌گذاری شهری در داخل شهر قطور به اتمام رسیده است؛ انتظار می‌رود شهر قطور نیز در سال آینده گازدار شود.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی ادامه داد: در بخش صنعتی نیز تمامی صنایع بزرگ و واحدهای تولیدی از گاز استفاده می‌کنند و واحدهای تازه‌تاسیس نیز پس از طی مراحل قانونی، به این شبکه متصل خواهند شد.

وی در بخش مدیریت مصرف و بهینه‌سازی، درستکار اعلام کرد: به دلیل افزایش هزینه‌ها، تمایل پیمانکاران به بهینه‌سازی موتورخانه‌ها کاهش یافته است، با این حال تاکنون ۵ هزار و ۴۴۹ موتورخانه در استان بهینه‌سازی شده است.

ذخیره سازی ۱۰ میلیون مترمکعب گاز در آذربایجان غربی

درستکار همچنین به دستاوردهای هوشمندسازی سیستم‌های گرمایشی ادارات اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۱۰ میلیون مترمکعب گاز از این طریق ذخیره شده است.

وی به اقدامات حمایتی در مناطق محروم و بسیار سرد استان اشاره کرد و افزود: با هدف جایگزینی بخاری‌های قدیمی در مناطق بسیار سردسیر، مرزی، نظامی و برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، تاکنون ۳ هزار و ۵۷۰ دستگاه بخاری با راندمان بالا به‌صورت رایگان توزیع شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان با هشدار درباره افزایش ۸ برابری تعرفه گاز نسبت به سال گذشته، تأکید کرد: استفاده از گاز شهری برای پخت‌وپزهای حجیم(مانند تولید رب و موارد مشابه) به دلیل تعرفه‌های جدید دیگر به‌صرفه نیست و منجر به صدور قبوض با مبالغ بسیار بالا می‌شود.

وی بااشاره به سراسری بودن معضل ناترازی گاز یادآور شد: با هدف کاهش این ناترازی با نزدیک شدن به فصل سرما، مشترکین با صرفه‌جویی و مدیریت در مصرف گاز، از قطعی گاز جلوگیری کنند.