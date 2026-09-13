حضور ۱۲۰۰ نخبه قرآنی در جشنواره قرآن و عترت شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن امامیان غروب یکشنبه در آیین اختتامیه بخش آوایی بانوان سیامین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد، اظهار کرد: آموزههای قرآن و عترت میتواند در ارتقای اخلاق پزشکی، مسئولیتپذیری و تقویت اتحاد ملی نقش مؤثری ایفا کند.
وی با بیان اینکه بهرهگیری از معنویت قرآن و عترت موجب تقویت همدلی و وحدت در جامعه میشود، افزود: توجه به این آموزهها همچنین میتواند زمینهساز افزایش اثرگذاری جامعه دانشگاهی در عرصههای علمی و حرفهای باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به دستاوردهای اخیر نظام سلامت کشور، بیان کرد: وزارت بهداشت به واسطه تلاشهای گسترده کارکنان نظام سلامت در سراسر کشور، در جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه منتخب مورد تقدیر قرار گرفت.
امامیان ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیز در جشنواره استانی شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر انتخاب و موفق به دریافت لوح تقدیر شد که این موفقیتها حاصل تلاش بیوقفه و مسئولانه کارکنان نظام سلامت است.
وی جشنواره قرآن و عترت را فرصتی برای بازخوانی معارف دینی و حرکت در مسیر تحول اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: سیامین دوره این جشنواره با حضور یک هزار و ۲۰۰ نخبه قرآنی از میان استادان، کارکنان و دانشجویان برگزار شد و میزبانی این رویداد در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به فرصتی برای تقویت همدلی و تعامل میان جامعه دانشگاهی تبدیل شد.
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