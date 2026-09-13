https://mehrnews.com/x3d46v ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۴ کد مطلب 6946312 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۴ تجمع مردم یاسوج در صد و نود و هفتمین شب مقاومت یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و نود و هفتمین شب مقاومت برگزار شد. دریافت 128 MB کد مطلب 6946312 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود میدان داری مردم ارومیه در اجتماع شبانه در حمایت از نیروهای مسلح اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود ۱۹۷ شب ایستادگی و اتحاد سلماسیها در اجتماع شبانه اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
نظر شما