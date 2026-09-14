به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فاطمه شریف درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال جوانان بانوان اظهار داشت: پنجمین اردوی آماده‌سازی تیم از ۲۱ تا ۲۸ شهریورماه در شهر مشهد برگزار می‌شود و در این مرحله ۱۹ بازیکن در اردو حضور دارند. خوشبختانه روند آماده‌سازی تیم طبق برنامه‌ای که از قبل طراحی کرده‌ایم در حال انجام است و در هر اردو تلاش می‌کنیم نقاط قوت و ضعف بازیکنان را با دقت بیشتری بررسی کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه هدف اصلی ما حضور قدرتمند در رقابت‌های المپیک جوانان جهان است، برنامه آماده‌سازی را مرحله به مرحله پیش می‌بریم. برای ما صرفاً افزایش آمادگی بدنی یا برگزاری تمرینات تاکتیکی مطرح نیست، بلکه تلاش می‌کنیم بازیکنان از نظر فنی، ذهنی و همچنین هماهنگی تیمی به سطحی برسند که بتوانند در شرایط مسابقه بهترین عملکرد خود را ارائه دهند.

تمرکز ویژه بر آمادگی بدنی و تاکتیک‌های تیمی

سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان درباره اهداف پنجمین اردوی آماده‌سازی عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم در این اردو، آمادگی جسمانی بازیکنان است. فوتسال ورزشی بسیار سریع و پرفشار است و بازیکن باید بتواند در طول مسابقه، بارها در موقعیت‌های مختلف دفاعی و هجومی قرار بگیرد و در عین حال کیفیت تصمیم‌گیری خود را حفظ کند. بنابراین روی آمادگی بدنی بازیکنان کار ویژه‌ای داریم.

شریف ادامه داد: در کنار مسائل بدنی، بخش قابل توجهی از تمرینات ما به اجرای تاکتیک‌های تیمی در حمله و دفاع اختصاص دارد. بازیکنان باید وظایف خود را در سیستم‌های مختلف به خوبی بشناسند و بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به شرایط بازی واکنش نشان دهند. در فاز دفاعی روی سازماندهی، پوشش‌ها، جابه‌جایی‌ها و انتقال سریع از حمله به دفاع کار می‌کنیم و در بخش هجومی نیز تلاش داریم تنوع بیشتری در شیوه حمله و ایجاد موقعیت داشته باشیم.

وی تأکید کرد: طبیعتاً اجرای تاکتیک در تمرین با اجرای آن در شرایط مسابقه تفاوت دارد. به همین دلیل یکی از اهداف مهم ما این است که بازیکنان را در موقعیت‌هایی قرار دهیم که بتوانند آموخته‌های خود را در شرایط واقعی بازی به اجرا بگذارند.

بازی دوستانه با منتخب بزرگسالان خراسان رضوی

سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان در ادامه از برگزاری دیدار تدارکاتی این تیم با منتخب بزرگسالان استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: روز ۲۷ شهریورماه یک بازی دوستانه با تیم منتخب بزرگسالان استان خراسان رضوی خواهیم داشت. این مسابقه برای کادر فنی اهمیت زیادی دارد، چرا که می‌توانیم عملکرد بازیکنان را در یک شرایط واقعی و مقابل بازیکنانی با تجربه بیشتر ارزیابی کنیم.

شریف خاطرنشان کرد: نتیجه این بازی برای ما اولویت اصلی نیست. آنچه اهمیت دارد این است که بازیکنان بتوانند در شرایط مسابقه وظایف تاکتیکی خود را اجرا کنند و ما نیز ببینیم هر بازیکن تا چه اندازه توانایی انتقال تمرینات به مسابقه را دارد. چنین بازی‌هایی به کادر فنی کمک می‌کند ارزیابی دقیق‌تر و واقعی‌تری از شرایط بازیکنان داشته باشد.

وی افزود: در مسابقات دوستانه، مواردی مانند تصمیم‌گیری بازیکن تحت فشار، واکنش او در زمان از دست دادن توپ، نحوه انتقال از دفاع به حمله، میزان تمرکز و همچنین توانایی اجرای دستورات تاکتیکی را بررسی خواهیم کرد. این موارد برای ما بسیار مهم است و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آینده کادر فنی تأثیرگذار باشد.

تلاش برای انتخاب بهترین نفرات برای اردوی مهر

سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان درباره ادامه روند انتخاب بازیکنان گفت: بعد از پایان این اردو و بررسی عملکرد نفرات، تلاش خواهیم کرد بهترین بازیکنان را برای مرحله بعدی آماده‌سازی انتخاب کنیم. اردوی مهرماه نیز برای ما اهمیت زیادی دارد و طبیعتاً بازیکنان باید بدانند که حضور در اردوهای تیم ملی به معنای قطعی بودن حضور آنها در مراحل بعدی نیست.

وی تصریح کرد: همه بازیکنان این فرصت را دارند که با عملکرد خوب، جدیت در تمرین، نظم، انگیزه و اجرای دقیق خواسته‌های کادر فنی جایگاه خود را تثبیت کنند. ما در انتخاب بازیکنان فقط به توانایی فنی توجه نمی‌کنیم، بلکه مجموعه‌ای از فاکتورها را در نظر می‌گیریم؛ از جمله آمادگی جسمانی، درک تاکتیکی، شخصیت بازیکن، مسئولیت‌پذیری، نظم و توانایی او برای بازی در چارچوب تیم.

شریف ادامه داد: هدف ما ساختن یک تیم منسجم است، نه صرفاً جمع کردن چند بازیکن توانمند. در فوتسال جوانان، بحث آموزش و ساختن بازیکن برای آینده نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابراین تلاش می‌کنیم بازیکنان علاوه بر اینکه برای مسابقات پیش رو آماده می‌شوند، تجربه و دانش لازم را برای ادامه مسیر حرفه‌ای خود نیز به دست آورند.

میزبانی مشهد و تجربه شرایط متفاوت برای بازیکنان

شریف با تقدیر از مجموعه شهرداری مشهد و هیأت فوتبال استان خراسان رضوی بابت میزبانی از تیم ملی گفت: به نوبه خودم از مجموعه شهرداری مشهد و هیأت فوتبال استان خراسان رضوی که شرایط مناسبی را برای برگزاری این اردو فراهم کردند، تشکر و قدردانی می‌کنم. برگزاری اردوهای تیم ملی در شهرهای مختلف کشور اتفاق مثبتی است و می‌تواند مزایای زیادی برای بازیکنان داشته باشد.

وی افزود: برگزاری اردو در شهری به‌جز تهران، به بازیکنان این فرصت را می‌دهد که محیط جدیدی را تجربه کنند. شاید در نگاه اول این موضوع ساده به نظر برسد، اما برای بازیکنان جوان اهمیت زیادی دارد. آنها باید یاد بگیرند در شرایط مختلف، با امکانات متفاوت و در محیط‌های جدید خودشان را با شرایط وفق دهند.

سرمربی تیم ملی جوانان بانوان ادامه داد: این تغییر محیط به افزایش سازگاری و انعطاف‌پذیری بازیکنان کمک می‌کند. یک بازیکن ملی‌پوش ممکن است در آینده در مسابقات مختلف با شرایط متفاوتی مواجه شود؛ بنابراین باید از همین حالا یاد بگیرد که تمرکز خود را حفظ کند و فارغ از محل برگزاری مسابقه یا اردو، بتواند کیفیت عملکردش را حفظ کند.

شریف با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی مشهد خاطرنشان کرد: مشهد یکی از شهرهای مهم ورزشی کشور است و خوشحالیم که این فرصت فراهم شد تا بخشی از روند آماده‌سازی تیم ملی را در این شهر دنبال کنیم. امیدوارم این همکاری‌ها در آینده نیز ادامه داشته باشد و تیم‌های ملی بتوانند از ظرفیت استان‌های مختلف کشور برای برگزاری اردوهای آماده‌سازی استفاده کنند.

هدفی که نیازمند آماده‌سازی مستمر است

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت حضور در رقابت‌های المپیک جوانان جهان اظهار داشت: حضور در یک رویداد بین‌المللی در سطح المپیک جوانان اتفاق بسیار مهمی برای این بازیکنان است. آنها در سنی قرار دارند که هر تجربه بین‌المللی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در آینده ورزشی‌شان داشته باشد.

سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان گفت: برای رسیدن به این هدف باید قدم به قدم حرکت کنیم. هیچ تیمی صرفاً با یک یا دو اردوی آماده‌سازی به آمادگی کامل نمی‌رسد. فرآیند آماده‌سازی نیازمند استمرار، برنامه‌ریزی، تمرینات منظم، بازی‌های تدارکاتی و ارزیابی مداوم بازیکنان است. ما نیز تلاش می‌کنیم از تمام فرصت‌هایی که در اختیار داریم به بهترین شکل استفاده کنیم.

شریف در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که تیمی آماده، منسجم و باانگیزه را راهی رقابت‌های پیش رو کنیم. مسیر هنوز ادامه دارد و بازیکنان باید بدانند که هر تمرین و هر مسابقه فرصتی برای نشان دادن توانایی‌هایشان است. امیدوارم با حمایت فدراسیون، مجموعه‌های ورزشی و خانواده فوتسال بانوان بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که این نسل از بازیکنان با بهترین آمادگی ممکن در رقابت‌های المپیک جوانان حضور پیدا کنند و نماینده شایسته‌ای برای فوتسال بانوان ایران باشند.