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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

شکست نوجوانان ایران در اولین دیدار کافا مقابل قرقیزستان

شکست نوجوانان ایران در اولین دیدار کافا مقابل قرقیزستان

ملی پوشان فوتبال دختران نوجوان ایران مقابل قرقیزستان بازی را واگذار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال دختران نوجوان امروز (سه شنبه ۲۴ شهریور) از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران به در نخستین دیدار از رقابت‌های کافا به مصاف قرقیزستان رفت و این دیدار با نتیجه دو بر یک به سود قرقیزستان به پایان رسید.

دومین دیدار تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران برابر تاجیکستان روز پنجشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می شود.

رقابت‌های زیر ۱۷ سال دختران کافا ۲۰۲۶ با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از ۱۳ تا ۲۰ سپتامبر (۲۲ تا ۲۹ شهریورماه) به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می شود.

کد مطلب 6948173

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