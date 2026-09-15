شکست نوجوانان ایران در اولین دیدار کافا مقابل قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال دختران نوجوان امروز (سه شنبه ۲۴ شهریور) از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران به در نخستین دیدار از رقابت‌های کافا به مصاف قرقیزستان رفت و این دیدار با نتیجه دو بر یک به سود قرقیزستان به پایان رسید.

دومین دیدار تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران برابر تاجیکستان روز پنجشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می شود.

رقابت‌های زیر ۱۷ سال دختران کافا ۲۰۲۶ با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از ۱۳ تا ۲۰ سپتامبر (۲۲ تا ۲۹ شهریورماه) به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می شود.