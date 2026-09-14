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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

دستگیری سارق باغات شاهرود؛ وقوع ۶ مورد دستبرد به محصولات کشاورزان

دستگیری سارق باغات شاهرود؛ وقوع ۶ مورد دستبرد به محصولات کشاورزان

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری سارق باغات شاهرود خبر داد و گفت: این متهم به انجام شش فقره دستبرد به باغات میوه این شهر اعتراف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از کلانتری ۱۳ از عملکرد نیروهای انتظامی تقدیر کرد و ادامه داد: در پی شکایت باغداران شاهرودی مبنی بر سرقت از باغ ها موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: دایره تجسس تشکیل و با بازدید محل پرونده از نزدیک مورد بررسی بیشتر قرار گرفت و همزمان گشت های ویژه نیز کار تجسس را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود توضیح داد: ماموران واحد گشت انتظامی کلانتری، هنگام گشت‌زنی در حوزه مأموریتی خود، فردی را مشاهده کردند که قصد داشت از دیوار یکی از باغ‌ها وارد آن شود.

شائینی یادآور شد: متهم بلافاصله دستگیر و برای انجام اقدامات بعدی به مقر انتظامی انتقال یافت که بررسی ها حاکی از اعتیاد شدید سارق به مواد مخدر صنعتی بوده است.

وی اضافه کرد: در تحقیقات تخصصی پلیس این سارق معتاد به انجام شش فقره سرقت از باغات اقرار کرد و تعدادی اموال مسروقه از وی کشف و ضبط شد.

کد مطلب 6946787

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