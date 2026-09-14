دستگیری سارق باغات شاهرود؛ وقوع ۶ مورد دستبرد به محصولات کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از کلانتری ۱۳ از عملکرد نیروهای انتظامی تقدیر کرد و ادامه داد: در پی شکایت باغداران شاهرودی مبنی بر سرقت از باغ ها موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: دایره تجسس تشکیل و با بازدید محل پرونده از نزدیک مورد بررسی بیشتر قرار گرفت و همزمان گشت های ویژه نیز کار تجسس را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود توضیح داد: ماموران واحد گشت انتظامی کلانتری، هنگام گشت‌زنی در حوزه مأموریتی خود، فردی را مشاهده کردند که قصد داشت از دیوار یکی از باغ‌ها وارد آن شود.

شائینی یادآور شد: متهم بلافاصله دستگیر و برای انجام اقدامات بعدی به مقر انتظامی انتقال یافت که بررسی ها حاکی از اعتیاد شدید سارق به مواد مخدر صنعتی بوده است.

وی اضافه کرد: در تحقیقات تخصصی پلیس این سارق معتاد به انجام شش فقره سرقت از باغات اقرار کرد و تعدادی اموال مسروقه از وی کشف و ضبط شد.