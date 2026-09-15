به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که بیش از ۱۲۰۰ گونه‌ی ژنتیکی مختلف با پنج ویژگی شخصیتی بزرگ مرتبط هستند.

علاوه بر این، محققان دریافتند که این ژنتیک‌های شخصیتی با ده‌ها مسیر مختلف در طول زندگی یک فرد، از جمله سلامت، تحصیل، شغل و فرزندپروری، مرتبط هستند.

«تد شوابا»، محقق ارشد و استادیار روانشناسی در دانشگاه ایالتی میشیگان، در یک نشست خبری گفت: «به نظر می‌رسد شخصیت تقریباً در هر جایی که نگاه می‌کنید، مرتبط است. ما امیدواریم که این مطالعه بسیاری از دانشمندان دیگر را تشویق کند تا ویژگی‌های شخصیتی را در زمینه‌های تحصیلی خود بگنجانند.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های ۴۶ گروه مختلف شرکت‌کننده در تحقیقات ژنتیکی را بررسی کردند که اندازه آنها از ۶۱۱۰۰۰ تا ۱.۱ میلیون نفر متغیر بود.

شرکت‌کنندگان همچنین پرسشنامه‌ای را تکمیل کردند که پنج ویژگی شخصیتی بزرگ را اندازه‌گیری می‌کرد: تجربه پذیری، وظیفه‌شناسی، برونگرایی، توافق‌پذیری و روان‌رنجوری. محققان گفتند که این ویژگی‌ها تفاوت‌های نسبتاً پایداری در نحوه تفکر، احساس و عمل افراد هستند.

سپس تیم تحقیق تفاوت‌های موجود در ویژگی‌های شخصیتی افراد را به تغییرات خاص در ساختار ژنتیکی آنها مرتبط دانست.

شوبا گفت: «هیچ ژن شخصیتی واحدی وجود ندارد. ویژگی‌های شخصیتی با بسیاری از گونه‌های ژنتیکی مرتبط هستند، اما حتی بزرگترین اثرات گونه‌های ژنتیکی فردی نیز هنوز بسیار ناچیز است.»

او گفت: «با این حال، اگرچه هر گونه ژنتیکی فردی تفاوت بسیار کمی در شخصیت ایجاد می‌کند، اما اثرات بسیاری از گونه‌ها در کنار هم می‌تواند قابل توجه‌تر باشد.»

نتایج نشان داد که گونه‌های خاصی می‌توانند برای پیش‌بینی شخصیت استفاده شوند. به عنوان مثال، محققان گفتند که ژن‌های مرتبط با برونگرایی در یک بزرگسال جوان در هلند، برونگرایی را در یک بازنشسته مسن‌تر در ایالات متحده نیز پیش‌بینی می‌کنند.

علاوه بر این، آنها دریافتند که گونه‌های ژنتیکی که شخصیت را پیش‌بینی می‌کنند، تا حدی سلامت روانی یا جسمی، طول عمر، تحصیلات، مسیر شغلی و تصمیم فرد برای والد شدن را نیز پیش‌بینی می‌کنند.

به عنوان مثال، ژن‌های مرتبط با وظیفه‌شناسی نیز با فعال‌تر بودن در طول روز مرتبط بودند، در حالی که شب زنده دارها، بیشتر احتمال داشت گونه‌های مرتبط با تجربه پذیری و برونگرایی را داشته باشند.

به همین ترتیب، گونه‌های ژنتیکی مرتبط با تجربه پذیری پیش‌بینی کردند که یک فرد به احتمال زیاد به یک منطقه بین‌المللی‌تر نقل مکان خواهد کرد.

با این حال، تیم تحقیق همچنین خاطرنشان کرد که محیط همچنان نقش مهمی در شخصیت ایفا می‌کند.