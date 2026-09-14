افزایش ۱۵ درصدی تولید برگ سبز چای در رودسر 

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر بهشتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خرید ۱۹ هزارو ۴۰۰ تُن برگ سبز چای اظهار کرد :ازاین میزان ۹۶۴۰تُن (معادل ۵۰ درصد ) چای درجه یک بوده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

وی بابیان اینکه تاکنون ۸۳ درصد کل مبلغ برگ سبز چای پرداخت شده است افزود : ازاین میزان ۹۸ درصد سهم کارخانجات و ۳۹ درصد سهم دولت بوده است.

بهشتی در ادامه با بیان اینکه کل مبلغ برگ سبز چای ۶۹۷ میلیارد تومان بوده تصریح کرد: ۵۷۹ میلیارد تومان معادل( ۸۳ درصد) آن پرداخت شده که سهم کارخانجات ۵۲۲میلیاردتومان بوده که ازاین میزان ۵۱۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است .

رئیس اداره چای رودسر با اشاره به اینکه از لحاظ پرداختی سهم کارخانجات شهرستان رودسرخوشبختانه دربین ۱۰ شهرستان چای خیز کشور رتبه اول را به دست آورده است اضافه کرد: عمده مشکلات در پرداخت سهم دولت است که بزودی مطالبات چایکاران پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه به پرداخت ۵۱۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران گفت : شهرستان رودسر از حیث پرداخت سهم کارخانجات در میان ۱۰ شهرستان چای‌خیز کشور رتبه اول را کسب کرده است .

بهشتی بابیان اینکه رودسر با داشتن ۴ هزار هکتار باغ چای،۳۱ کارخانه چای‌سازی ،سه شعبه خرید و ۸هزار و۵۰۰ چایکار فعال دارد بیان کرد : این شهرستان ۲۰ درصد از سطح زیر کشت چای کشور را به خود اختصاص داده است.