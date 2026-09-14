افزایش چندین باره قیمت گاز در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قیمت گاز در اروپا با جهشی ۵ درصدی به ۸۴ یورو به ازای هر مگاوات‌ ساعت رسیده است.

بر اساس اعلام این رسانه، قیمت گاز در اروپا اکنون به سطحی رسیده است که از اوایل سال ۲۰۲۳ تا کنون بی‌ سابقه تلقی می شود.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود، قیمت گاز در بورس اروپا از هزار دلار در هر هزار متر مکعب فراتر رفته و برای نخستین بار از ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲ تاکنون به این قیمت رسیده است.

روزنامه روسی «ایزوستیا» نیز با تاکید بر اینکه بازار سوخت اروپا شاهد افزایش بی‌ثباتی است نوشت که این بازار هم اکنون تا ۶۰ درصد به منابع گازی آمریکا و نروژ وابسته شده است.

این روزنامه وضعیت تنگه هرمز را به عنوان یکی از عواملی دانست که ممکن است وضعیت گاز در اروپا را پیچیده‌تر کند.

حدود ۲۰ درصد از منابع گاز طبیعی مایع در جهان، به‌ ویژه منابع قطر، از این تنگه عبور می‌کند.