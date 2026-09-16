پورمحمدی: پیروزی در جنگ با انجام احسن وظایف توسط همه ممکن است

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان با دستیابی به نقطه تعادل، بخوبی با حفظ اتحاد مقدس با دشمن جنگید و در عین حال به دستآوردهای این مبارزه دست یافت، اظهار کرد: من فکر می‌کنم که اگر همه ما در هر کجایی که هستیم، وظیفه خود را به خوبی، با قدرت، با آگاهی و اشراف انجام دهیم، نقطه تعادل [و نتیجه مناسب] به وجود آمده و [و بدست می آید.]

وی افزود: اگر می‌خواهیم بجنگیم باید، محکم، دقیق و هدفدار بجنگیم و همه توانایی‌مان را در خدمت جنگ قرار دهیم، لذا آنجا که می‌خواهیم به ایستیم و مقاومت می‌کنیم، همه امکاناتمان را به بهترین شکل برای مقاومت به کار گیریم؛ از طرفی اگر در جهت خدمت‌رسانی به مردم می خواهیم قدم برداریم، لازم است، تمام تلاشمان را کرده و بهترین خدمت به مردم را با کمترین حاشیه انجام دهیم؛ در نتیجه اگر در جهت رفع مشکلات مردم، کار می‌کنیم، همه همت خود را به خرج بدهیم.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: باید توجه کرد، معنی کلام بنده، این نیست که ما صد در صد، در همه این‌ جهات موفق بوده‌ایم، ولی مهم این است که در این مسیر تمام تلاشمان را به کار بگیریم و این تلاش را جامعه بخوبی متوجه شود؛ یعنی مردم بخوبی درک کنند، نیروهای مسلح هرچه در توان داشته به کار گرفته است؛ از طرفی نیروهای مسلح نیز بفهمند مردم هرچه امکان و توان مقاومت داشته به میدان آورده است؛ از سویی مردم و نیروهای مسلح نیز بدانند، مذاکره‌کننده‌گان کشور هم با تمام قدرت و انگیزه و هوشیاری، مذاکره کرده و از حقوق کشور، دفاع می‌کنند.

وی با اشاره به نقش رسانه ها، تاکید کرد: در این میان ضروری است، رسانه و مطبوعات هم با تمام توان این فضا[ تلاش و درک متقابل میان مردم، نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی] را منتشر کند. مردم، مسئولین و رزمنده‌گان اگر ملاحظه کنند رسانه نیز پا به پای آنها حرکت کرده و به صحنه می آید، نقطه تعادل ایجاد می‌شود؛ لذا همه فکر می‌کنیم به خوبی و به احسن وجه وظیفه‌مان را انجام دهیم، در نتیجه برآیند آن، کسب یک پیروزی قابل قبول برای همه خواهد بود.

دبیر کل جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: این پیروزی الزاماً این نیست که ما در حل مشکلات مردم، رسانه، جنگ و دیپلماسی صددرصد موفق بودیم، ولی یک برآیند موفقیت‌آمیز، رضایت‌بخش ملی ایجاد و تولید خواهد شد.

وی بیان کرد: هرچند تعیین دقیق نقطه تعادل کار بسیار دشواری است اما ایجاد نقطه تعادل با انگیزه‌ها و تلاش‌ها و خلوص و صداقت تولید می‌شود. اگر همه با این چهار شاخص به میدان بیاییم، نقطه تعادل خودش به وجود خواهد آمد.