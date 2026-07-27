برنهام: اوکراین باید مذاکره کند؛ زلنسکی: روابطمان با لندن قوی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌ جمهور اوکراین امروز دوشنبه برای دیدار با اندی برنهام وارد انگلیس شد؛ دیداری که به ادعای نخست‌ وزیر جدید انگلیس با هدف نشان دادن حمایت «تزلزل‌ ناپذیر» این کشور از کی‌ یف انجام می‌ شود!

بر اساس اعلام تلویزیون اسکای نیوز، اندی برنهام نخست‌ وزیر جدید انگلیس در این دیدار خطاب به ولودیمیر زلنسکی ادعا کرد: صددرصد در کنار اوکراین ایستاده‌ ایم و به تمام تعهداتی که کشورم در قبال اوکراین پذیرفته است، پایبند خواهم بود.

نخست‌ وزیر انگلیس ادامه داد: ما فناوری‌ های جدید ساخت داخل را برای پشتیبانی از پهپادهای اوکراینی ارائه خواهیم کرد. اوکراین باید پای میز مذاکره بنشیند و اروپا نیز باید حضوری قوی در آن داشته باشد.

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌ جمهور اوکراین نیز در نخستین دیدار خود با اندی برنهام در ناو «اچ‌ام‌اس کوئین الیزابت» در پورتسموث در تلاش برای دریافت تسلیحات بیشتر و تنش آفرینی علیه روسیه، در سخنانی گفت: روابط ما با انگلیس قوی‌تر از هر زمان دیگری است.