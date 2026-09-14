به گزارش خبرگزاری مهر، سید عادل رهبریان اظهار کرد: ساعت ۱۵:۲۰ امروز ۲۳ شهریورماه، گزارشی مبنی بر گرفتار شدن سه جوان در رودخانه قلعه‌دختر در محدوده پل سه‌گدار دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی پایگاه امداد و نجات راک به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جست‌وجو و امدادرسانی را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در جریان این حادثه، یکی از افراد گرفتار توسط نیروهای امدادی نجات یافت و پس از انجام اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به وسیله عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

رهبریان تصریح کرد: نیروهای عملیاتی پس از ادامه عملیات جست‌وجو، ساعت ۱۶:۳۵ موفق شدند پیکر دو جوان ۲۲ و ۲۳ ساله را در رودخانه پیدا و از آب خارج کنند.

وی گفت: پیکرهای کشف‌شده تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه شد.