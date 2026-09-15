  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۳۶

بخشدار امام حسن: اجرای پروژه‌های عمرانی روستاها محدود به فصل خاصی نیست

بخشدار امام حسن: اجرای پروژه‌های عمرانی روستاها محدود به فصل خاصی نیست

بوشهر-بخشدار امام حسن گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در روستاهای این بخش محدود به هفته دولت یا فصل خاصی نیست و طرح‌ها بر اساس نیاز و اولویت هر منطقه به‌صورت مستمرپیگیری و اجرا می‌شوند.

محمود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه و آبادانی روستاها از اولویت‌های مدیریت بخش امام حسن است و تلاش می‌شود پروژه‌های عمرانی متناسب با مطالبات و نیازهای مردم، بدون وقفه در طول سال دنبال شود.

وی با اشاره به اجرای عملیات آسفالت معابر روستای والفجر ایت بخش افزود: این پروژه به مساحت هفت هزار مترمربع اجرا شده و والفجر هفتمین روستای بخش امام حسن است که در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ از طرح آسفالت معابر بهره‌مند شده است.

بخشدار امام حسن بیان کرد: آسفالت و بهسازی معابر روستایی از جمله طرح‌هایی است که در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با پیگیری‌های انجام‌شده، در نیمه دوم سال نیز سهمیه قیر دولتی اختصاص یابد تا امکان اجرای طرح‌های آسفالت در سایر روستاهای بخش فراهم شود.

بخشدار امام حسن: اجرای پروژه‌های عمرانی روستاها محدود به فصل خاصی نیست

رضایی با تأکید بر استمرار اجرای پروژه‌های عمرانی در روستاها گفت: خدمت‌رسانی و اجرای طرح‌های عمرانی نباید صرفاً به مناسبت‌هایی مانند هفته دولت یا یک بازه زمانی خاص محدود شود، بلکه روند اجرای پروژه‌ها باید متناسب با ظرفیت‌ها، نیازها و مطالبات هر روستا به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه بخشداری، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی بخش امام حسن، اجرای پروژه‌ها و بهسازی زیرساخت‌های روستایی را با جدیت پیگیری می‌کنند تا زمینه ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رفاه روستاییان فراهم شود.

کد مطلب 6947344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه