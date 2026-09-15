محمود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه و آبادانی روستاها از اولویتهای مدیریت بخش امام حسن است و تلاش میشود پروژههای عمرانی متناسب با مطالبات و نیازهای مردم، بدون وقفه در طول سال دنبال شود.
وی با اشاره به اجرای عملیات آسفالت معابر روستای والفجر ایت بخش افزود: این پروژه به مساحت هفت هزار مترمربع اجرا شده و والفجر هفتمین روستای بخش امام حسن است که در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ از طرح آسفالت معابر بهرهمند شده است.
بخشدار امام حسن بیان کرد: آسفالت و بهسازی معابر روستایی از جمله طرحهایی است که در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود با پیگیریهای انجامشده، در نیمه دوم سال نیز سهمیه قیر دولتی اختصاص یابد تا امکان اجرای طرحهای آسفالت در سایر روستاهای بخش فراهم شود.
رضایی با تأکید بر استمرار اجرای پروژههای عمرانی در روستاها گفت: خدمترسانی و اجرای طرحهای عمرانی نباید صرفاً به مناسبتهایی مانند هفته دولت یا یک بازه زمانی خاص محدود شود، بلکه روند اجرای پروژهها باید متناسب با ظرفیتها، نیازها و مطالبات هر روستا بهصورت مستمر ادامه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه بخشداری، دهیاریها و دستگاههای اجرایی بخش امام حسن، اجرای پروژهها و بهسازی زیرساختهای روستایی را با جدیت پیگیری میکنند تا زمینه ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رفاه روستاییان فراهم شود.
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