امید امیدی شاهآباد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر رئیسجمهور به لرستان، اظهار داشت: این سفر که بهمنماه سال گذشته به استان صورت گرفت سفری پر خیروبرکت برای لرستان بود.
پرداخت ۶ همت به واحدهای اقتصادی
وی عنوان کرد: در این سفر ۲۳.۱ همت تسهیلات ثابت و در گردش برای واحدهای اقتصادی لرستان اختصاص پیدا کرد.
معاون اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه همچنین در این سفر ۲۰۲ میلیون دلار تسهیلات ارزی به لرستان اختصاص پیدا کرد، افزود: همچنین باتوجهبه رایزنیهای صورتگرفته با صندوق توسعه ملی، آمادگی این صندوق برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استان اعلام شد.
امیدی شاهآباد، بیان داشت: علاوه بر حوزه اقتصادی، در حوزه عمرانی نیز نزدیک به ۳۰ همت اعتبار برای لرستان در نظر گرفته شد.
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه از ۲۳.۱ همت تسهیلات حوزه اقتصادی که به لرستان اختصاص پیدا کرد، علیرغم وقوع جنگ و برخی مشکلات اقتصادی در کشور، تا امروز نزدیک به شش همت به استان تخصیصدادهشده است.
معاون اقتصادی استانداری لرستان، گفت: همچنین دو همت دیگر برای واحدهای اقتصادی استان در دست اقدام برای تخصیص است.
طرحهای بزرگ توانستهاند تسهیلات را دریافت کنند
امیدی شاهآباد با اشاره به اینکه برای اینکه مصوبات سفر رئیسجمهور اجرایی شود هر هفته کمیته استانی دراینرابطه برگزار میشود، عنوان کرد: در این کمیته طرح به طرح، دستگاه به دستگاه، بانک به بانک مورد بررسی قرار میگیرند.
وی عنوان کرد: در سفر رئیسجمهور به لرستان ۴۷۸ طرح اقتصادی به تصویب رسید.
معاون اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه برخی از این طرحها که در سفر به تصویب رسیدند، ممکن است به دلیل برخی مشکلات امکان اجراییشدن نداشته باشند، گفت: در این راستا این اختیار به استان داده شده که بهجای این طرحهای مشکلدار، طرح جدید جایگزین کنیم.
امیدی شاهآباد، تأکید کرد: این طرحهای جایگزین باید بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، معوقات بانکی نداشته باشند و...
وی با تأکید بر اینکه خوشبختانه طرحهای بزرگ و خوب استان توانستهاند تسهیلات را دریافت کنند، گفت: نمونه آن ماشینسازی لرستان بود که ۲۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده است.
نظر شما