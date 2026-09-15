۹۸۷ هکتار زمین در انتظار ساخت خانه؛ نقشه راه مسکن کردستان ترسیم شد

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: تأمین زمین، یکی از مهمترین و در عین حال پیچیدهترین مراحل اجرای طرحهای مسکن در کردستان است؛ استانی که شرایط توپوگرافی، محدودیت اراضی مناسب و تفاوت میزان تقاضا در شهرهای مختلف، روند اجرای پروژههای مسکونی را با چالشهایی همراه کرده است با این حال، طی ماههای اخیر روند شناسایی، تأمین و الحاق اراضی در شهرستانهای مختلف شتاب گرفته و قریب به ۹۸۷ هکتار زمین برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن، جوانی جمعیت و مسکن امید در استان تأمین شده است.
این اراضی البته در یک مرحله قرار ندارند؛ بخشی مصوبههای لازم را دریافت کرده، بخشی در حال طی مراحل قانونی در کمیسیونهای تخصصی و شورای عالی شهرسازی و معماری است و بخشی نیز به مرحله تهیه طرح تفکیکی و آمادهسازی رسیده است.
تفاوت این مراحل نشان میدهد که تأمین زمین، پایان مسیر نیست بلکه آغاز فرآیندی است که باید در نهایت به واگذاری زمین و اجرای پروژههای مسکونی منجر شود.
تأمین زمین حلقه نخست ساخت مسکن در کردستان
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت تأمین اراضی مورد نیاز طرحهای مسکن در استان، اظهار کرد: تأمین زمین یکی از مهمترین پیشنیازهای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، مسکن امید و قانون جوانی جمعیت است و بدون فراهم شدن این زیرساخت، امکان پیشبرد بسیاری از پروژههای مسکونی وجود ندارد.
امیر قادری افزود: در همین راستا، ادارهکل راه و شهرسازی کردستان با همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای مرتبط و فرمانداریها، شناسایی ظرفیتهای جدید، انجام توافقها، الحاق اراضی به محدوده شهرها و فراهم کردن مقدمات آمادهسازی آنها را دنبال کرده است.
وی ادامه داد: در مجموع قریب به ۹۸۷ هکتار زمین در نقاط مختلف استان شناسایی و تأمین شده و فرآیند قانونی و اجرایی بخشی از این اراضی نیز در حال طی مراحل نهایی است.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به تفاوت شرایط شهرستانها گفت: برای هر شهرستان متناسب با میزان تقاضا، ظرفیت اراضی و شرایط توسعه شهری، برنامهریزی جداگانهای انجام شده و تلاش ما این است که زمینهای شناساییشده از مرحله اداری عبور کرده و در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله آمادهسازی و اجرای طرح برسند.
دیواندره ظرفیت ساخت ۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی
قادری با اشاره به اقدامات انجامشده در شهرستان دیواندره اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم در این شهرستان، الحاق ۱۹۷ هکتار زمین به محدوده شهر دیواندره بوده است که با انجام این فرآیند، ظرفیت لازم برای تأمین زمین حدود سه هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن فراهم شده است.
وی افزود: الحاق این میزان زمین میتواند بخش قابل توجهی از نیاز شهرستان را پوشش دهد و زمینه را برای توسعه پروژههای مسکونی در قالب طرحهای پیشبینیشده فراهم کند.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان خاطرنشان کرد: در کنار تأمین زمین، موضوع تهیه طرحهای مربوط به محدودههای الحاقی نیز باید با دقت دنبال شود تا اراضی جدید بتوانند پس از طی مراحل لازم وارد فرآیند اجرایی شوند.
قروه و دهگلان در مسیر تکمیل فرآیند تأمین زمین
قادری درباره وضعیت زمین در شهرستان قروه نیز گفت: حدود ۲۰۱ هکتار زمین در قروه شناسایی شده و با توجه به پیوست مصوبه جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک، فرآیند ارسال موضوع به شورای عالی شهرسازی و معماری در حال انجام است.
وی اضافه کرد: این اراضی پس از طی مراحل قانونی و اخذ تأییدیههای لازم میتواند به ظرفیت تأمین زمین برای طرحهای مسکن شهرستان اضافه شود.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان درباره شهرستان دهگلان نیز اظهار کرد: در این شهرستان ۲۷ هکتار زمین برای تأمین حدود ۹۰۰ واحد مسکونی پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: این اراضی دارای مصوبه کمیسیون ماده پنج است و بنابراین بخشی از مراحل قانونی لازم برای استفاده از ظرفیت آن در طرحهای مسکونی طی شده است.
بانه ۵۴ هکتار زمین برای جبران کمبود اراضی
قادری با اشاره به شرایط شهرستان بانه گفت: برای جبران کمبود زمین در بانه، ۵۴ هکتار زمین شناسایی و تأمین شده است و تلاش شده این ظرفیت در مسیر اجرای طرحهای مسکن قرار گیرد.
وی افزود: از مجموع ۵۴ هکتار، ۵۰ هکتار در مرحله ارجاع طرح تفکیکی به کمیسیون ماده پنج قرار دارد و چهار هکتار نیز به بنیاد مسکن تحویل داده شده تا عملیات آمادهسازی آن آغاز شود.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان تصریح کرد: در واقع بخشی از اراضی تأمینشده در بانه از مرحله شناسایی عبور کرده و اکنون وارد مراحل اجرایی شده است و بخش دیگر نیز پس از تصویب طرح تفکیکی میتواند وارد فرآیند آمادهسازی شود.
سقز ۸۲ هکتار در انتظار اجرای طرح تفکیکی
قادری درباره آخرین وضعیت تأمین زمین در سقز نیز اظهار کرد: در چند ماه گذشته با تلاش انجامشده، ۸۲ هکتار زمین برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سقز تأمین شده است.
وی افزود: با تصویب طرح جامع سقز، این اراضی به محدوده شهر الحاق شده و در حال حاضر فرآیند تهیه طرح تفکیکی آن در حال انجام است.
وی ادامه داد: الحاق زمین به محدوده شهری، مرحله مهمی در مسیر استفاده از این ظرفیت است، اما پس از آن نیز باید طرح تفکیکی تهیه و مراحل لازم برای آمادهسازی و واگذاری طی شود.
کامیاران تأمین ۲۷ هکتار در نقاط شهری و روستایی
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان درباره وضعیت کامیاران گفت: در شهرستان کامیاران نیز ۲۷ هکتار از اراضی مورد نیاز در چند نقطه شهری و روستایی تأمین شده است.
قادری افزود: این اراضی پس از تصویب طرح تفکیکی به بنیاد مسکن تحویل شده و برای تخصیص به متقاضیان در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که زمینهای تأمینشده پس از تکمیل مراحل فنی و قانونی، از حالت ظرفیت بالقوه خارج شده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا عملیات ساخت مسکن در آنها آغاز شود.
بیجار زمین آماده ورود به مرحله آمادهسازی
قادری در ادامه با اشاره به وضعیت شهرستان بیجار اظهار کرد: در حسنآباد یاسوکند نیز ۶ هکتار زمین با طرح تفکیکی مصوب به بنیاد مسکن تحویل شده است.
وی افزود: پس از تحویل این اراضی، عملیات آمادهسازی انجام خواهد شد و در ادامه قطعات برای واگذاری به متقاضیان آماده میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: در این شهرستان نیز تلاش شده فرآیند تأمین زمین، تصویب طرح تفکیکی و آمادهسازی به صورت زنجیرهای دنبال شود تا فاصله میان تأمین زمین و آغاز عملیات اجرایی به حداقل برسد.
سنندج بیشترین تقاضا و دشوارترین شرایط تأمین زمین
قادری با اشاره به شرایط ویژه مرکز استان اظهار کرد: موضوع تأمین زمین در سنندج به دلیل تراکم جمعیت، تعداد بالای متقاضیان و همچنین شرایط توپوگرافی شهر اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: در سنندج تعداد ثبتنامکنندگان طرح نهضت ملی مسکن چند برابر دیگر شهرستانهای استان است و به همین دلیل تأمین زمین برای این حجم از تقاضا نیازمند بررسی همه ظرفیتهای موجود است.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: در چند ماه گذشته حدود ۱۹۳ هکتار زمین برای تأمین نیاز متقاضیان مسکن در سنندج شناسایی و تأمین شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای موجود در سنندج، تأمین این میزان زمین کار سادهای نیست و باید از ظرفیتهای مناسب برای توسعه شهر استفاده شود تا ضمن پاسخگویی به نیاز مسکن، اصول شهرسازی و الزامات فنی نیز رعایت شود.
بهاران در انتظار طرح تفکیکی
قادری همچنین درباره اراضی بهاران سنندج گفت: اراضی ۲۰۰ هکتاری بهاران در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده و اکنون در مرحله تهیه طرح تفکیکی قرار دارد.
وی افزود: با تکمیل طرح تفکیکی، امکان ورود این اراضی به مراحل بعدی فراهم خواهد شد و میتوان از این ظرفیت برای پاسخگویی به بخشی از تقاضای مسکن در سنندج استفاده کرد.
وی تأکید کرد: تعداد بالای متقاضیان در مرکز استان باعث شده تأمین زمین در سنندج همواره یکی از اولویتهای اصلی باشد و در همین راستا ظرفیتهای جدید به صورت مستمر بررسی میشود.
عدالت در تأمین زمین برای همه شهرستانها
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با تأکید بر اینکه برنامه تأمین زمین محدود به مرکز استان نیست، اظهار کرد: نگاه مرکزگرایی و پیراموننگری در راه و شهرسازی معنا ندارد و سیاست ما این است که خدمات در نقاط مختلف استان بر اساس نیاز و ظرفیت هر منطقه دنبال شود.
قادری افزود: شهروندان در شهرستانها و مناطق مختلف شهری و روستایی باید از فرصتهای ایجادشده در حوزه مسکن بهرهمند شوند و تلاش شده برنامه تأمین زمین نیز بر همین مبنا پیش برود.
وی ادامه داد: اراضی تأمینشده در دهگلان، قروه، بانه، سقز، دیواندره، بیجار، کامیاران و سنندج، هر کدام متناسب با شرایط همان منطقه در حال طی مراحل قانونی و اجرایی هستند.
مسیر ۹۸۷ هکتار از زمین تا ساخت خانه
قادری با اشاره به اینکه تأمین زمین یک فرآیند چندمرحلهای است، گفت: نباید تصور کرد که شناسایی یک زمین به معنای آماده بودن آن برای ساخت است؛ برخی اراضی پس از توافق اولیه باید مراحل قانونی خود را در کمیسیونهای تخصصی و در موارد لازم در شورای عالی شهرسازی و معماری طی کنند.
وی افزود: پس از تصویب نیز تهیه طرح تفکیکی، آمادهسازی و تحویل به دستگاه متولی و در نهایت واگذاری به متقاضیان باید انجام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان تأکید کرد: عزم مجموعه راه و شهرسازی استان بر این است که با هماهنگی دستگاههای مرتبط، زمان انجام این مراحل کاهش پیدا کند و ظرفیتهایی که برای تأمین زمین شناسایی شدهاند، هرچه سریعتر به مرحله اجرا برسند.
وی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم فرآیندهای قانونی، تهیه طرحهای تفکیکی و عملیات آمادهسازی با جدیت دنبال شود تا زمینه واگذاری زمین و اجرای پروژههای مسکونی برای متقاضیان فراهم شود.
اکنون قریب به ۹۸۷ هکتار زمین در نقاط مختلف کردستان روی میز طرحهای مسکن قرار گرفته است؛ ظرفیتی که از قطعات آماده ورود به مرحله اجرا تا اراضی در انتظار تصویب و تفکیک را شامل میشود.
اهمیت این اراضی زمانی بیشتر روشن میشود که بدانیم در بسیاری از شهرهای استان، تأمین زمین خود به یکی از اصلیترین موانع توسعه پروژههای مسکونی تبدیل شده است.
با این حال، خروج این زمینها از مرحله شناسایی و ورود آنها به فرآیند قانونی، تنها نیمی از مسیر است و نتیجه نهایی این تلاشها زمانی برای متقاضیان ملموس خواهد شد که اراضی آمادهسازی، واگذار و عملیات ساخت واحدهای مسکونی در آنها آغاز شود مسیری که ادامه آن نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسریع در فرآیندهای قانونی و فنی است.
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