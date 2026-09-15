دانشگاه آزاد ایلام رتبه دوم پایداری اقتصادی را کسب کرد

بهروز ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این موفقیت حاصل تلاش مجموعه دانشگاه و اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه مدیریت منابع و ارتقای بهره‌وری است، اظهار داشت: این ارزیابی با توجه به عملکرد واحدهای دانشگاهی و شاخص‌های مختلف اقتصادی انجام شده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در ارزیابی شاخص‌های کارآمدی و پایداری اقتصادی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ موفق به کسب رتبه دوم در میان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شده، تصریح کرد: واحد ایلام با تلاش مجموعه دانشگاه توانسته جایگاه مناسبی در این ارزیابی به دست آورد.

رئیس دانشگاه آزاد ایلام با اشاره به اینکه این موفقیت، نشان‌دهنده توانمندی دانشگاه در مدیریت بهینه منابع و ارتقای بهره‌وری است، خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال‌های آینده نیز با قوت ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود جایگاه دانشگاه در سطح کشور ارتقا یابد.

ناصری در پایان با قدردانی از تلاش‌های اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه، گفت: کسب این رتبه، حاصل همدلی و همراهی همه مجموعه دانشگاه است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد درخشش هرچه بیشتر دانشگاه آزاد ایلام در عرصه‌های مختلف باشیم.