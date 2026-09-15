توزیع ۱۹ هزار قلم وسایل ورزشی و بهداشتی در مدارس خراسان شمالی آغاز شد

علی مختارنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور در استان خراسان شمالی طرح ارسال وسایل ورزشی و بهداشتی تحت عنوان کاروان مهربان نشاط اجرا شد و ۱۹ هزار قلم وسایل ورزشی و بهداشتی در بین همه مدارس دولتی توزیع می‌شود.

وی در ادامه افزود: این وسایل در قالب ۳ هزار و ۵۰۰ بسته ورزشی و بهداشتی بین حدود هزار و ۹۵۰ مدرسه دولتی در سراسر استان تقسیم خواهد شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان برای این طرح اختصاص داده شده که هم از وزارت آموزش و پرورش و هم از سوی خیرین و دلسوزان جامعه ورزش و دانش‌آموزان تأمین شده است.

مختارنژاد بیان کرد: امروز این وسایل تحویل مدیران مدارس دولتی داده خواهد شد تا مهر با نشاط و شادابی را برای دانش‌آموزان و همکاران آغاز کنیم.