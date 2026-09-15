به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی اظهار داشت: در جریان بازرسی کارشناسان، تعدادی از ملزومات پزشکی و فرآورده‌های مورد استفاده در حوزه سلامت شناسایی شد که فاقد برچسب اصالت و برخی الزامات قانونی مربوط به عرضه بودند.

وی افزود: در این بازرسی، ملزومات پزشکی از جمله سرنگ و کانولا، دستگاه‌های لیزر قاچاق و همچنین فرآورده PLLA یا همان ماده جوان‌ساز پوست که در برخی فرآورده‌های زیبایی و جوان‌سازی پوست مورد استفاده قرار می‌گیرد، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

مهرزادی ادامه داد: علاوه بر محل مورد بازرسی، یک انبار مرتبط در پیام کرج نیز شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت و اقلام موجود در آن از نظر اصالت، مجوزهای قانونی، نحوه نگهداری و مستندات مربوطه بررسی می‌شود.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با اشاره به مشاهده اقلام فاقد برچسب اصالت و بسته‌بندی‌های غیرمجاز اظهار کرد: عرضه فرآورده‌ها و ملزومات پزشکی بدون طی فرآیندهای قانونی و تأیید اصالت آنها، مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست و با موارد شناسایی‌شده مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد: نظارت بر زنجیره تأمین و عرضه محصولات سلامت‌محور، از مرحله ورود و نگهداری تا عرضه، با هدف جلوگیری از ورود اقلام غیرمجاز و فاقد اصالت به چرخه مصرف انجام می‌شود و بازرسی‌ها در این زمینه ادامه خواهد داشت.

مهرزادی از فعالان حوزه سلامت و مصرف‌کنندگان خواست هنگام تهیه فرآورده‌ها و ملزومات پزشکی، به مشخصات محصول، مجوزهای قانونی و برچسب اصالت توجه کنند و از خرید و مصرف اقلامی که فاقد مشخصات معتبر هستند، خودداری کنند.