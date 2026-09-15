محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان اردستان در عرصه دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف، آوازه‌ای زبانزد دارد و حضور مردم این شهرستان در میدان، نشان‌دهنده ظرفیت و روحیه جهادی مردم این منطقه است.

وی افزود: امروز باید خدا را شاکر باشیم که در جمع ملتی قرار گرفته‌ایم که مفتخر است رسالت پیامبری را در عرصه اجتماعی پیاده‌سازی کند؛ خداوند زمانی برای هدایت جامعه و نجات انسان‌ها از تاریکی‌ها، پلیدی‌ها و زشتی‌ها، پیامبری را مبعوث می‌کرد تا جامعه را به سمت خوبی، نور و روشنایی هدایت کند.

مسئول حرکت‌های جهادی سپاه صاحب‌الزمان(عج) اصفهان خاطرنشان کرد: امروز این اتفاق به شکل دیگری رقم خورده و خداوند یک امت را مبعوث کرده است تا با حرکت خود یک جامعه، یک دنیا و حتی یک نگاه تمدنی را تغییر داده و در آن تحول ایجاد کند.

محمدی تصریح کرد: همان‌گونه که پیامبر اکرم(ص) پیش از بعثت، انسانی صالح، امین و درستکار بود و سال‌ها برای رشد و خودسازی فرصت داشت، امروز نیز ملت ایران با آموخته‌هایی که از امامین انقلاب به دست آورده، باید خود را برای انجام یک رسالت بزرگ آماده کند.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی و حوادث سال‌های گذشته، درس‌های فراوانی به ملت ایران داده و آموزه‌های امامین انقلاب باعث شده است که امروز خود را ملتی مبعوث بدانیم؛ ملتی که باید رسالت بزرگ خود را بشناسد و حرکت تمدنی را به پیش ببرد.

مسئول حرکت‌های جهادی سپاه صاحب‌الزمان(عج) اصفهان تأکید کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا...» و پیامبر را مبعوث کرد تا آیاتی را برای مردم تلاوت کند، آنان را تزکیه کند و کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد.

محمدی ادامه داد: اگر خداوند روزی پیامبری را مبعوث کرد تا جامعه‌ای را از تاریکی به سمت نور و از ضلالت و گمراهی به سوی هدایت ببرد، امروز نیز خداوند یک امت را برای ایفای این نقش و تحول در جامعه بشری مبعوث کرده است.

وی یادآور شد: امام شهید ما در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در دوازدهم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ فرمودند که در آینده حوادثی رخ خواهد داد و کشور با برخی حوادث، سختی‌ها، فشارها و مشکلات مواجه می‌شود و خداوند در این شرایط امت را مبعوث خواهد کرد و این امت کار را تمام می‌کنند.

مسئول حرکت‌های جهادی سپاه صاحب‌الزمان(عج) اصفهان اضافه کرد: شاید آن زمان بسیاری این سخنان را شنیدند و اهمیت آن را به‌درستی درک نکردند، اما شاهد بودیم که پس از شهادت قائد شهید امت، این اتفاق به شکل دیگری رقم خورد و ملت با یک معجزه الهی در میدان حاضر شد و این گفتمان به حقیقت پیوست.

محمدی بیان کرد: همان‌گونه که بسیاری از تدابیر، پیش‌بینی‌ها و گفتمان‌های رهبر انقلاب امروز در حال تحقق است، در موضوع محور مقاومت نیز شاهد تحقق این نگاه هستیم. ایشان درباره ظرفیت‌های موجود در منطقه و عربستان تأکید داشتند که ممکن است این ظرفیت‌ها تجهیز شود، اما روزی این امکانات در اختیار محور مقاومت قرار خواهد گرفت.

وی افزود: امروز یمن قهرمان در حال ایفای همین نقش است و بخشی از آن گفتمان در حال تحقق است و ظرفیت‌هایی که در اختیار عربستان قرار داشت، در مسیر مقاومت و مقابله با دشمن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مسئول حرکت‌های جهادی سپاه صاحب‌الزمان(عج) اصفهان خاطرنشان کرد: بنابراین باید به این مسئله افتخار کنیم که ملت مبعوث هستیم، اما سؤال مهم این است که آیا بعثت ما باید در همین میدان و حضور ظاهری خلاصه شود یا اینکه این بعثت باید مراحل دیگری را نیز دنبال کند.

محمدی تصریح کرد: اگر بخواهیم درباره بعثت امت تحقیق و بررسی کنیم و بدانیم این بعثت باید چه اتفاقی را رقم بزند، یکی از منابع مهم برای فهم این موضوع، کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی» رهبر انقلاب است؛ چراکه کسانی که مدعی جریان ولایت‌مداری هستند و آمادگی دارند جان خود را برای ولایت فدا کنند، باید گفتمان رهبر انقلاب را درباره مبانی توحیدی، اعتقادی و اصول دین به‌درستی بشناسند.

وی بیان کرد: کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی» یکی از منابع مهم در این زمینه است و رهبر انقلاب در این اثر، نگاه متفاوتی به توحید، ایمان، نبوت و ولایت ارائه کرده‌اند.

مسئول حرکت‌های جهادی سپاه صاحب‌الزمان(عج) اصفهان تأکید کرد: رهبر انقلاب در بحث نبوت در این کتاب توضیح می‌دهند که پیامبر پیش از رسیدن به درجه بعثت، انسانی صالح، امین و درستکار بود و در میان مردم به عنوان انسانی معمولی اما صالح و درستکار شناخته می‌شد، اما از درون دچار یک بعثت، تغییر، تحول و دگرگونی شد.

محمدی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) سال‌ها برای ساختن خود، خودسازی، تقویت و تکامل درونی تلاش کرد و پس از این دوره بود که خداوند بعثت درونی او را به بعثت بیرونی و اجتماعی تبدیل کرد؛ یعنی پس از آنکه پیامبر خودساخته شد، مأموریت یافت دیگران را نیز دچار تحول کند و جامعه را به سمت تمدن سوق دهد.

وی یادآور شد: امروز نیز ما در مرحله بعثت درونی قرار داریم و با آموخته‌های امامین انقلاب، خودسازی، نگاه بصیرتی و رشد درونی، باید انسان‌هایی باشیم که در وجودمان تحول و دگرگونی ایجاد شده است.

مسئول حرکت‌های جهادی سپاه صاحب‌الزمان(عج) اصفهان اضافه کرد: اما این بعثت درونی نباید در همین مرحله متوقف شود، بلکه باید به بعثت اجتماعی منجر شود؛ یعنی انسان‌هایی که خود را ساخته‌اند، باید جامعه را نیز به سمت تغییر، دگرگونی و تحول حرکت دهند.

محمدی بیان کرد: وقتی انسان خودساخته شود و در عرصه‌های مختلف خود را تقویت کند، مانند چراغی خواهد بود که از خودش نور می‌دهد و محیط اطراف خود را روشن می‌کند؛ در این شرایط دگرسازی اتفاق می‌افتد و وقتی افراد مختلف مانند چراغ‌های روشن در جامعه حضور داشته باشند، جامعه نیز روشن خواهد شد.

وی افزود: خودسازی و بعثت درونی ما باید به بعثت اجتماعی و دگرسازی تبدیل شود و اگر این حرکت تنها به حضور در یک میدان ختم شود، کار ما ناقص و ابتر خواهد بود و باید این حرکت بعثت‌یافته را به یک حرکت اجتماعی تبدیل کنیم.

مسئول حرکت‌های جهادی سپاه صاحب‌الزمان(عج) اصفهان خاطرنشان کرد: اگر قرار است تمدن‌ساز باشیم، باید بدانیم که تمدن‌سازی یک ضرورت اساسی است و باید بعثت اجتماعی را رقم بزنیم؛ یعنی انسان‌های خودساخته به سراغ دیگران بروند، آنان را رشد دهند، بصیرت را در وجودشان ایجاد کنند و دیگران را نیز با خود به میدان بیاورند.

محمدی تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) نیز یک‌شبه تمام دنیا را مبعوث نکرد، بلکه ابتدا مأمور شد از نزدیکان خود شروع کند، آنان را روشن و آگاه کند و دچار تحول سازد و پس از آن، این حرکت را به اقوام و سرزمین‌های دیگر گسترش دهد.

وی بیان کرد: امروز نیز باید از نقطه‌ای شروع کنیم. هرکدام از ما مخاطب عام و خاص داریم و باید بتوانیم بعثت و تحول را در وجود آنان ایجاد کنیم، دست دیگران را بگیریم، آنان را رشد دهیم و به میدان بیاوریم.

مسئول حرکت‌های جهادی سپاه صاحب‌الزمان(عج) اصفهان تأکید کرد: این وظیفه بر عهده ماست، زیرا خداوند امت را مبعوث کرده و چهار وظیفه را بر دوش آن قرار داده است؛ همان‌گونه که در قرآن درباره پیامبر آمده است «یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ، وَیُزَکِّیهِمْ، وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ».

محمدی ادامه داد: «یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ» یعنی باید آیات و نشانه‌های الهی را برای مردم تشریح و تبیین کنیم و آنان را نسبت به این نشانه‌ها آگاه سازیم.

وی یادآور شد: اگر پیامبر مأمور به «یُزَکِّیهِمْ» بود، امروز نیز وظیفه ما این است که در مسیر تزکیه جامعه حرکت کنیم. جاهلیت در هر دوره‌ای شکل متفاوتی دارد و اگر در جامعه جاهلی زمان پیامبر(ص) زنده‌به‌گور کردن دختران وجود داشت، امروز نیز جاهلیت مدرن با شکل‌های دیگری در جامعه ظهور می‌کند.

مسئول حرکت‌های جهادی سپاه صاحب‌الزمان(عج) اصفهان اضافه کرد: در جاهلیت مدرن، نگاه ابزاری به زنان و دختران یکی از مصادیق انحراف است و همان‌گونه که پیامبر(ص) با زنده‌به‌گور کردن دختران مبارزه کرد، امروز نیز باید با نگاه ابزاری به دختران و زنان مقابله شود.

محمدی بیان کرد: «یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ» نیز وظیفه دیگری است که بر عهده ما قرار دارد و باید علم را در زمینه‌های مختلف به دیگران آموزش دهیم و در کنار علم، حکمت، بصیرت و قدرت تشخیص را نیز در جامعه تقویت کنیم.

وی افزود: اگر امروز توانسته‌ایم پرچم نظام اسلامی، حرکت شیعی، ایستادگی و مقاومت را در دست بگیریم، به این دلیل است که به سلاح‌هایی مانند بصیرت، صبر و علم مجهز شده‌ایم.

مسئول حرکت‌های جهادی سپاه صاحب‌الزمان(عج) اصفهان خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید «أَلَا وَ لَا یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَالصَّبْرِ وَالْعِلْمِ بِمَوَاقِعِ الْحَقِّ»؛ یعنی هرکسی نمی‌تواند این پرچم را بر دوش بگیرد و کسانی می‌توانند آن را حمل کنند که اهل بصیرت، صبر و شناخت جایگاه حق باشند.

محمدی تصریح کرد: اگر قرار است بعثت اجتماعی را نیز رقم بزنیم، باید همین ویژگی‌ها را در وجود دیگران نیز ایجاد کنیم و بصیرت، صبر، علم و شناخت حق را در جامعه گسترش دهیم.

وی گفت: اگر این مسیر به‌درستی دنبال شود، حرکت تمدنی شکل خواهد گرفت و حضور مردم در میدان از یک حضور مقطعی فراتر رفته و به خودسازی، دگرسازی، بصیرت‌افزایی و تحول اجتماعی منجر خواهد شد.