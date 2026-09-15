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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۰

شرط استفاده از خدمات تخصصی برای بیمه شدگان روستایی

شرط استفاده از خدمات تخصصی برای بیمه شدگان روستایی

مدیر کل سلامت خانواده و نظام ارجاع سازمان بیمه سلامت ایران، در خصوص بهره مندی بیمه شدگان صندوق روستایی بیمه سلامت از خدمات تخصصی و فوق تخصصی، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی بیمه سلامت، آناهیتا کشاورزی گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بیمه شدگان صندوق روستایی سازمان بیمه سلامت، جهت بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای خدمات سطوح تخصصی و فوق تخصصی ملزم به رعایت فرآیند نظام ارجاع هستند.

وی افزود: این گروه از بیمه شدگان ابتدا به مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود مراجعه کرده و در صورت نیاز به دریافت خدمات سرپایی در سطوح تخصصی و فوق تخصصی، با رعایت مسیر ارجاع به سطح بالاتر مراجعه کنند.

کشاورزی گفت: ویزیت پزشک متخصص، داروها و خدمات بیمه‌ای تجویز شده برای بیمه شدگان صندوق روستایی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت، صرفاً در صورت رعایت مسیر نظام ارجاع، در تعهد خواهد بود.

کد مطلب 6947479
حبیب احسنی پور

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