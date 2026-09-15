شرط استفاده از خدمات تخصصی برای بیمه شدگان روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی بیمه سلامت، آناهیتا کشاورزی گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بیمه شدگان صندوق روستایی سازمان بیمه سلامت، جهت بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای خدمات سطوح تخصصی و فوق تخصصی ملزم به رعایت فرآیند نظام ارجاع هستند.

وی افزود: این گروه از بیمه شدگان ابتدا به مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود مراجعه کرده و در صورت نیاز به دریافت خدمات سرپایی در سطوح تخصصی و فوق تخصصی، با رعایت مسیر ارجاع به سطح بالاتر مراجعه کنند.

کشاورزی گفت: ویزیت پزشک متخصص، داروها و خدمات بیمه‌ای تجویز شده برای بیمه شدگان صندوق روستایی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت، صرفاً در صورت رعایت مسیر نظام ارجاع، در تعهد خواهد بود.