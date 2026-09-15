مسیحی: برخورد با شناور علت تلف شدن نهنگ ۱۰ تنی در ساحل چارک بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب مسیحی تازیانی، اظهار کرد: لاشه یک نهنگ براید (Bryde's whale) در ساحل بندرچارک شهرستان بندرلنگه مشاهده شد و کارشناسان اداره محیط زیست دریایی این اداره کل بررسیهای میدانی لازم را انجام دادند.
وی افزود: بر اساس بررسیهای انجامشده، طول این نهنگ ۱۱.۳۰ متر و عرض باله دمی آن ۲.۹۰ متر اندازهگیری شده و وزن آن حدود ۱۰ تن برآورد میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان، ادامه داد: این نهنگ براید در فراساحل تلف شده و پس از گذشت چند روز، لاشه آن به ساحل رسیده است.
مسیحی تازیانی، بیان کرد: با توجه به گذشت زمان و گرمای هوا، لاشه دچار فساد نعشی و متلاشی شدن نسبی شده است، با این حال آثار باقیمانده و بریدگی ناحیه شکمی نشان میدهد که علت مرگ این نهنگ برخورد با کشتی یا پروانه شناور بوده است.
وی با اشاره به ضرورت جمعآوری و تعیین تکلیف لاشه نهنگ، گفت: با توجه به قرار گرفتن لاشه در محدوده ساحلی و در معرض دسترسی عمومی، ادامه روند فساد نعشی میتواند مخاطرات بهداشتی و محیطزیستی برای ساکنان و گردشگران ایجاد کند و لازم است هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان، افزود: در همین راستا هماهنگیهای لازم با شهرداری چارک به عنوان متولی مدیریت پسماند و نظافت شهری در محدوده ساحلی انجام شده است تا با همکاری حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای ذیربط، عملیات دفن بهداشتی لاشه در محل مناسب انجام شود.
مسیحی تازیانی، تصریح کرد: نهنگ براید در فهرست سرخ اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در سطح جهانی در طبقه «کمترین نگرانی» (Least Concern) قرار دارد، اما برخی جمعیتهای منطقهای این گونه در وضعیت آسیبپذیرتری طبقهبندی شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: نهنگ براید عمدتاً از پلانکتون و ماهیهای کوچک تغذیه میکند و از مهمترین تهدیدهای پیش روی این گونه میتوان به برخورد با شناورها، آلودگی صوتی زیرآبی و آلودگی دریا اشاره کرد.
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