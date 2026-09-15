مهدی اصفهانیان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک روز ملی اورژانس و فوریت‌های پزشکی به کارکنان این مجموعه اظهار کرد: سازمان آتش‌نشانی و اورژانس از مجموعه‌های مهم خدمات‌رسان هستند که در راستای تأمین ایمنی و ارائه خدمات به شهروندان و زائران فعالیت می‌کنند.



وی افزود: در مجموعه شهرداری قم، با تأکیدات شهردار، تعامل و همکاری مناسبی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان شکل گرفته است و این هماهنگی‌ها در نهایت به ارتقای سطح خدمات به زائران، شهروندان و مجاوران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) منجر می‌شود.



معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد: در حوزه افزایش ضریب ایمنی شهر، اقدامات مناسبی در بخش‌های مرتبط با آتش‌نشانی و اورژانس انجام شده و روند ارائه خدمات در این زمینه با بهبود همراه بوده است.



اصفهانیان مقدم با اشاره به ضرورت تداوم همکاری میان مجموعه‌های خدمات‌رسان بیان کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌هایی که مسئولیت امدادرسانی و تأمین ایمنی شهر را بر عهده دارند، از موضوعات مورد توجه مدیریت شهری قم است.



مرکز اورژانس اطراف حرم ویژه فعال می‌شود



وی گفت: در خصوص فعال‌سازی مرکز اورژانس در اطراف حرم مطهر حضرت کریمه اهل بیت(س) نیز دستور ویژه‌ای صادر شده است تا این مرکز همانند گذشته در زمان‌های مورد نیاز به ارائه خدمات بپردازد.



معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم تصریح کرد: براساس این دستور، مقرر شده است اقدامات لازم برای فعال شدن ویژه مرکز اورژانس اطراف حرم مطهر پیش از مراسم شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) انجام شود.



اصفهانیان مقدم با قدردانی از مجموعه‌های اورژانس، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: استمرار این همکاری‌ها زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران و شهروندان را فراهم می‌کند.