راه اندازی بیمارستان تخصصی دندانپزشکی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی صبح سه شنبه در بازدید از دانشکده دندانپزشکی شیراز، با قدردانی از تلاش اساتید، مدیران و کارکنان دانشکده دندانپزشکی، آغاز سال تحصیلی جدید را فرصتی برای ارتقای کیفیت آموزش و تقویت پویایی علمی دانست و بر ضرورت برنامهریزی برای پاسخگویی به نیازهای آینده حوزه دندانپزشکی تأکید کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به جایگاه علمی دانشکده دندانپزشکی شیراز در کشور، اظهار کرد: بخش مهمی از این جایگاه حاصل تجربه و دانش اساتید و تلاش مدیران و کارکنان این مجموعه است و باید با برنامهریزی و سیاستگذاری هدفمند، زمینه تداوم و تقویت این ظرفیت فراهم شود.
تأکید بر تقویت آموزش و زیرساختها
هاشمی، توسعه زیرساختهای آموزشی و درمانی، تقویت پژوهش و تحقیقات و جذب دانشجویان مستعد را از محورهای مهم پیشروی دانشکده دندانپزشکی عنوان کرد و افزود: حرکت در مسیر توسعه باید متوازن و مبتنی بر نیازهای آینده باشد تا این مجموعه بتواند متناسب با تحولات علمی و نیازهای نظام سلامت، نقش مؤثرتری ایفا کند.
وی همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشهای دندانپزشکی متناسب با استانداردهای روز دنیا تأکید کرد و گفت: دانشآموختگان دندانپزشکی شیراز باید از دانش و مهارت کافی برای ارائه خدمات باکیفیت برخوردار باشند و آموزشهای نوین و متناسب با پیشرفتهای علمی در فرآیند تربیت دانشجویان مورد توجه جدی قرار گیرد.
آمادگی برای ارائه خدمات در شرایط مختلف
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اهمیت آمادگی مجموعههای آموزشی و درمانی برای ارائه خدمت در شرایط بحرانی، بیان کرد: در کنار توسعه آموزش، پژوهش و خدمات سلامت، باید آمادگی لازم برای ایفای مطلوب مسئولیتها در شرایط مختلف نیز مورد توجه باشد.
هاشمی، رضایتمندی کارکنان را نیز یکی از ارکان مهم مجموعه دانست و افزود: توجه به کارکنان و افزایش رضایتمندی آنان میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم باشد.
پیگیری برای راهاندازی بیمارستان تخصصی دندانپزشکی
وی در ادامه از پیگیری و برنامهریزی دانشگاه برای راهاندازی بیمارستان تخصصی دندانپزشکی در شیراز خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیتهای موجود در دانشکده دندانپزشکی و نیازهای استان و کشور، ایجاد بیمارستان تخصصی دندانپزشکی یکی از موضوعات مهمی است که در دانشگاه در حال پیگیری است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: راهاندازی این بیمارستان میتواند در توسعه آموزش تخصصی، ارتقای خدمات درمانی و تقویت جایگاه دندانپزشکی شیراز نقش مؤثری داشته باشد.
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