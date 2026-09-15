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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۹

داداشی: جو پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی حاکم است

داداشی: جو پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی حاکم است

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: جو پایدار تا پایان هفته در تمامی مناطق خراسان شمالی حاکم است.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی است.

وی در ادامه افزود: پدیده غالب به‌تدریج کاهش ابر و از اوایل شب تا پایان هفته آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا کمی ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته خنک‌ترین نقطه استان از ایستگاه دشت با کمینه دمای ۱۳ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه ۳۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

داداشی تصریح کرد: طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۸ و بیشینه آن ۳۱ درجه سانتی‌گراد بوده است.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارندگی از ایستگاه زمان صوفی به میزان ۰.۵ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

کد مطلب 6947516

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