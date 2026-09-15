به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، در نشست خبری که به مناسبت پنجاه ‌و یکمین سالروز تأسیس اورژانس پیش‌بیمارستانی در سازمان اورژانس کشور اورژانس کشور برگزار شد، گفت: در جریان خدمت‌رسانی به مردم، سه نفر از کارکنان اورژانس به شهادت رسیدند و ۹۷ نفر نیز در حوادث این دوره مصدوم شدند که برای همکاران آسیب‌دیده و خانواده‌های آنان آرزوی سلامتی داریم.

۱۷.۶ میلیون تماس با ۱۱۵ در یک سال

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به آمار عملکرد این سازمان در ۱۲ ماه گذشته گفت: در این مدت ۱۷ میلیون و ۶۴۴ هزار تماس با مرکز ۱۱۵ ثبت شده است که از این تعداد، حدود ۲ میلیون و ۲۹۴ هزار تماس در قالب مشاوره پاسخ داده شده و شهروندان از راهنمایی کارشناسان اورژانس بهره‌مند شده‌اند.

میعادفر افزود: همچنین در این مدت ۵ میلیون و ۱۱۲ هزار مأموریت اورژانسی انجام و به ۴ میلیون و ۴۲۷ هزار بیمار در این مأموریت‌ها خدمت‌رسانی شده است.

وی با اشاره به تماس‌های غیرمرتبط و مزاحم با سامانه ۱۱۵ تصریح کرد: حدود یک میلیون و ۵۳ هزار تماس غیرمرتبط یا مزاحم بوده که حدود هشت درصد کل تماس‌ها را تشکیل می‌دهد. این میزان در سال‌های گذشته بیشتر بوده و با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مناسب، روند کاهشی داشته است؛ به‌گونه‌ای که از حدود ۲۰ درصد به ۱۰ درصد و اکنون به هشت درصد رسیده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور از رسانه‌ها خواست با تداوم اطلاع‌رسانی درباره اهمیت خدمات اورژانس، شهروندان را نسبت به پرهیز از تماس‌های غیرضروری با ۱۱۵ آگاه کنند.

انجام بیش از ۴۲ هزار مأموریت اورژانس در شرایط جنگی

میعادفر با اشاره به شرایط ویژه کشور در سال گذشته گفت: در کنار انجام مأموریت‌های روزمره، اورژانس کشور در جریان جنگ ۱۷ روزه نیز مسئولیت خدمت‌رسانی به مصدومان و مناطق درگیر را برعهده داشت.

وی افزود: در این شرایط، حدود ۴۲ هزار و ۷۲۱ مأموریت انجام شد و نیروهای اورژانس در کنار ارائه خدمات عادی، با آمادگی و تراکم عملیاتی بیشتری به مردم خدمت‌رسانی کردند.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین از قرار گرفتن این سازمان در میان واحدهای برتر وزارت بهداشت در جشنواره شهید رجایی خبر داد و گفت: در مراسمی که در وزارت بهداشت برگزار شد، سازمان اورژانس کشور، سازمان انتقال خون و روابط عمومی وزارت بهداشت به‌عنوان واحدهای برتر این وزارتخانه مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی این موفقیت را حاصل تلاش تمامی کارکنان حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی دانست.

راه‌اندازی ۱۱۱ پایگاه جدید اورژانس

میعادفر با تشریح اقدامات توسعه‌ای اورژانس در یک سال گذشته اظهار کرد: طی این مدت ۱۱۱ پایگاه جدید اورژانس راه‌اندازی شده که از این تعداد، ۵۵ پایگاه از نظر فضای فیزیکی احداث و تکمیل شده است.

وی همچنین از توزیع ۴۵۰ دستگاه آمبولانس در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: یکی از چالش‌های مهم حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی، تأمین آمبولانس است که در سال گذشته تلاش شد بخشی از این نیاز برطرف شود.

به گفته وی، ۱۰۲ دستگاه موتورسیکلت نیز در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته و برای نخستین بار حدود ۳۵ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات خریداری و در اختیار اورژانس‌های دانشگاهی قرار داده شده است.

توسعه اورژانس هوایی در مناطق محروم

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به تکمیل و راه‌اندازی سه ستاد مرکزی اورژانس در سال گذشته گفت: یکی از اقدامات مهم، توسعه آشیانه‌های بالگرد در مناطق محروم کشور بوده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی یکی از پایگاه‌های اورژانس هوایی در خور و بیابانک گفت: این پایگاه در محدوده‌ای میان استان‌های یزد، اصفهان و خراسان جنوبی راه‌اندازی شده و طی یکی دو ماه گذشته حدود ۱۰ تا ۱۲ مأموریت انجام داده است.

میعادفر افزود: در این منطقه، فاصله مردم تا مراکز اصلی درمانی در برخی موارد به دو تا سه ساعت و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر می‌رسد و راه‌اندازی اورژانس هوایی می‌تواند ضمن کاهش زمان دسترسی، کیفیت و سرعت ارائه خدمات درمانی را افزایش دهد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نیروی انسانی گفت: در آزمون استخدامی وزارت بهداشت، از سهمیه ۳۵۰۰ نفری اختصاص‌یافته به اورژانس، ۳۷۴۱ نفر جذب شدند.

وی ادامه داد: در برخی استان‌ها همچنان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و در ماه‌های آینده نیز حدود ۵۰۰ نیروی دیگر از طریق آزمون استخدامی وزارت بهداشت به مجموعه اورژانس اضافه خواهند شد.

میعادفر با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با سازمان اداری و استخدامی و مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت اظهار کرد: برای ظرفیت استخدامی سال آینده، پیگیری‌ها در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ هزار سهمیه استخدامی برای اورژانس کشور اختصاص پیدا کند.

وی یکی از اقدامات مهم برای رفع کمبود نیروی انسانی در مناطق محروم را افزایش سهم بومی‌گزینی عنوان کرد و گفت: با دستور رئیس‌جمهور، سهم بومی‌گزینی از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان اورژانس کشور این اقدام را فرصتی مناسب برای استان‌هایی دانست که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند و افزود: برای چند استان محروم نیز در حال پیگیری مجوزهای لازم هستیم تا با هماهنگی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، از ظرفیت نیروهای بومی و سازوکارهای آموزشی موجود برای تأمین نیروی مورد نیاز استفاده شود.

وی تأکید کرد: تأمین نیروی انسانی در اورژانس نیازمند اقدامات اساسی‌تر و جدی‌تر است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بستر مناسب‌تری برای خدمت‌رسانی به مردم در سراسر کشور فراهم کنیم.

وی ادامه داد: ضریب سختی کار و موضوع ارتقای شغلی از جمله مطالباتی بود که پیگیری شد و اکنون این ظرفیت‌ها مستقر شده و کارکنان می‌توانند از آنها استفاده کنند.

رئیس سازمان اورژانس کشور از پیگیری مجدد افزایش ضریب سختی کار خبر داد و گفت: در این زمینه همین روز گذشته با مدیرکل مربوطه در وزارت بهداشت جلسه داشتیم. اعتقاد ما این است که ضریب سختی کار کارکنان اورژانس باید از رقم فعلی ۳۰۰۰ فراتر برود و در حال تلاش برای تحقق این موضوع هستیم.

وی با اشاره به تجربه کارکنان اورژانس در شرایط جنگی اخیر افزود: با توجه به شرایطی که در جریان جنگ اخیر شاهد آن بودیم، اهمیت و سختی کار نیروهای اورژانس بیش از گذشته نمایان شد و امیدواریم این موضوع نیز به نتیجه برسد.

رئیس سازمان اورژانس کشور تأکید کرد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی افرادی هستند که در دانشگاه‌های دولتی پذیرفته شده، آموزش تخصصی دیده و برای ارائه خدمات در شرایط دشوار آماده شده‌اند؛ بنابراین سختی و شرایط خاص این شغل باید در نظام پرداخت و مزایای شغلی آنان نیز به شکل مناسب دیده شود.

وی گفت: در وزارت بهداشت هماهنگی خوبی در این زمینه انجام شده و حتی موضوع در سازمان اداری و استخدامی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است؛ البته تأمین اعتبار آن باید از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود.

میعادفر همچنین از پیگیری یکی دو مطالبه دیگر در حوزه نیروی انسانی خبر داد و گفت: امیدواریم در مراسم سالروز تأسیس اورژانس که ۲۶ شهریورماه برگزار می‌شود، بتوانیم این موارد را نیز به عنوان مطالبات کارکنان مطرح کنیم.

رئیس سازمان اورژانس کشور درباره برنامه‌های این سازمان برای سال آینده اظهار کرد: چشم‌انداز آینده اورژانس را در سه حوزه اصلی پیش‌بینی کرده‌ایم که نخستین محور، توسعه زیرساخت‌های پاسخ سریع و عادلانه در سراسر کشور است.

وی افزود: اعتقاد ما بر این است که خدمات اورژانس باید بر اساس میزان محرومیت، نیاز و شاخص‌های جمعیتی در نقاط مختلف کشور توزیع شود و آمایش سرزمینی نیز مبنای برنامه‌ریزی‌های ما قرار دارد.

میعادفر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را دومین محور برنامه‌های آینده اورژانس عنوان کرد و گفت: در شرایط جدید، استفاده از فناوری‌های نوین و به‌ویژه هوش مصنوعی اجتناب‌ناپذیر است و باید خودمان را با این فناوری‌ها تطبیق دهیم.

وی ادامه داد: سامانه‌های هوشمند مدیریت مأموریت، پزشکی از راه دور و فناوری‌هایی از این دست می‌توانند در ارائه خدمات بهتر به بیماران مؤثر باشند و حتی پیش از رسیدن نیروهای اورژانس به صحنه، امکان ارائه برخی آموزش‌ها و خدمات لازم را فراهم کنند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ارتقای سرمایه انسانی را سومین محور برنامه‌های آینده دانست و تصریح کرد: نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه سازمان است و هیچ فناوری یا تجهیزاتی نمی‌تواند جایگزین دانش، مهارت و توانمندی نیروهای اورژانس در سراسر کشور شود.

آموزش‌های اورژانسی در ایستگاه‌های مترو

وی همچنین از آغاز برنامه‌های آموزش عمومی شهروندان با همکاری مجموعه‌های مختلف خبر داد و گفت: در این زمینه با بخش‌های مختلف همکاری‌هایی آغاز شده است.

میعادفر با اشاره به همکاری با شهرداری تهران و مترو تهران اظهار کرد: در قالب این طرح، طی روزهای اخیر همکاران اورژانس با استفاده از مانکن‌ها و تجهیزات آموزشی در برخی ایستگاه‌های مترو مستقر شده‌اند و شهروندانی که برای استفاده از مترو مراجعه می‌کنند، می‌توانند در چند دقیقه آموزش‌های ضروری را فرا بگیرند.

وی افزود: همین آموزش‌های کوتاه می‌تواند موجب کنجکاوی مردم و افزایش انگیزه آنان برای یادگیری مهارت‌های ضروری و مراجعه به مراکز مربوط برای دریافت آموزش‌های کامل‌تر شود.

در ادامه؛ حسن نوری، معاون آموزشی سازمان اورژانس کشور با اشاره به برنامه‌های جدید این سازمان برای درمان بیماران مبتلا به سکته‌های مغزی و قلبی اظهار کرد: کد ۷۲۴ به اندازه‌ای در حوزه درمان سکته‌های مغزی شناخته شده است که حتی خبرنگاران نیز این بیماران را با همین کد می‌شناسند.

وی افزود: تحول مهمی که در سال‌های اخیر در حوزه درمان سکته مغزی اتفاق افتاده، توسعه درمان‌های مؤثر برای این بیماران است. تا حدود ۱۰ سال پیش، درمان مؤثر و موفقیت‌آمیز سکته‌های مغزی در کشور با محدودیت‌های زیادی مواجه بود، اما طی یک دهه گذشته درمان‌های جدید در دسترس قرار گرفته و توسعه قابل توجهی داشته است.

توسعه کد ۷۲۴ برای درمان سکته مغزی

نوری با تشریح نحوه درمان سکته مغزی گفت: در قالب کد ۷۲۴، دارویی که قابلیت حل کردن لخته خون را دارد باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیمار تزریق شود تا لخته‌ای که مانع خون‌رسانی به مغز شده است، از بین برود و بیمار بتواند با کمترین عوارض به زندگی عادی بازگردد.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر روش دیگری تحت عنوان ترومبکتومی نیز توسعه پیدا کرده است. در این روش، با استفاده از آنژیوگرافی وارد عروق مغزی بیمار می‌شوند و لخته ایجادشده را خارج می‌کنند. این روش تحول بزرگی در درمان سکته‌های مغزی ایجاد کرده است.

معاون آموزشی سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه این خدمت هنوز در تمامی شهرهای کشور در دسترس نیست، گفت: در بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ کشور از جمله تهران، کرمانشاه، اهواز، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز و همچنین برخی دانشگاه‌های دیگر، امکان انجام این درمان فراهم شده و توسعه آن در دستور کار قرار دارد.

افزایش فرصت درمان بیماران سکته مغزی

نوری خاطرنشان کرد: پیش از این تصور می‌شد برای درمان مؤثر سکته مغزی حداکثر سه و نیم تا چهار و نیم ساعت زمان وجود دارد و اگر بیماری پنج ساعت پس از شروع سکته مراجعه می‌کرد، در بسیاری از موارد باید احتمال بروز ناتوانی یا حتی فوت بیمار را می‌پذیرفتیم.

وی افزود: اکنون در برخی نقاط کشور که خدمات ترومبکتومی در دسترس است، امکان درمان بیمارانی که مدت بیشتری از شروع سکته آنها گذشته نیز فراهم شده است و امیدواریم طی چند سال آینده این خدمات در سراسر کشور قابل دسترس باشد.

انتقال بیماران سکته مغزی با اورژانس هوایی

معاون آموزشی سازمان اورژانس کشور از طراحی روش تشخیصی جدید برای شناسایی بیماران نیازمند ترومبکتومی خبر داد و گفت: سازمان اورژانس کشور در حال طراحی و اجرای روشی است که بتواند بیماران نیازمند این نوع درمان را در مرحله پیش‌بیمارستانی شناسایی کند.

وی ادامه داد: پس از شناسایی بیمار، می‌توان با استفاده از آمبولانس زمینی یا اورژانس هوایی، بیمار را مستقیماً به بیمارستانی که امکان انجام ترومبکتومی دارد منتقل کرد.

نوری تأکید کرد: به عنوان مثال اگر بیماری در یک شهر دچار سکته مغزی شود و تشخیص داده شود که به خارج کردن لخته نیاز دارد، در صورت وجود فاصله زیاد، امکان انتقال بیمار با اورژانس هوایی به مرکز مجهز فراهم می‌شود تا زمان طلایی درمان از دست نرود.

هوش مصنوعی به کمک تشخیص سکته قلبی آمد

وی در ادامه با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در زمینه سکته‌های قلبی گفت: از اواخر سال گذشته تا امروز، اتفاق بسیار خوبی در این حوزه رخ داده است.

نوری توضیح داد: پیش از این در قالب کد ۲۴۷، نیروهای اورژانس پس از رسیدن بر بالین بیمار، نوار قلب تهیه می‌کردند و آن را برای پزشک متخصص ارسال می‌کردند. پزشک پس از بررسی نوار قلب، تشخیص لازم را ارائه می‌داد و در صورت نیاز، اقدامات لازم برای آماده‌سازی بیمارستان و اعزام بیمار انجام می‌شد.

وی افزود: اکنون با استفاده از هوش مصنوعی این فرآیند با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود. سامانه هوشمندی طراحی شده که دستگاه‌های نوار قلب به آن متصل هستند و علاوه بر تشخیص احتمال سکته قلبی و نیاز بیمار به آنژیوگرافی و اقدامات مداخله‌ای، می‌تواند برخی تشخیص‌های بالینی مهم دیگر را نیز ارائه دهد.

معاون آموزشی سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: این سامانه حتی مواردی را که برخی درمان‌ها برای بیمار می‌تواند مضر یا ممنوع باشد، شناسایی می‌کند و هشدارهای لازم را در اختیار کارشناس اورژانس حاضر در صحنه قرار می‌دهد.

اتصال آمبولانس‌ها به سامانه هوشمند تا پایان سال

نوری گفت: این سامانه هوشمند در حال حاضر در ۱۱ شهر کشور از جمله تهران به صورت کامل فعال شده است و برنامه سازمان اورژانس این است که تا پایان سال، تمامی آمبولانس‌های کشور به این سامانه و دستگاه‌های مرتبط مجهز و متصل شوند.

ی با اشاره به چالش‌های فنی اجرای این طرح افزود: اتصال تمامی آمبولانس‌ها به سامانه هوشمند، فرآیند ساده‌ای نیست و پیچیدگی‌های فنی خاص خود را دارد. یکی از مسائل مهم نیز موضوع دسترسی به اینترنت و ارتباط پایدار است که در حال رفع و توسعه زیرساخت‌های آن هستیم.

۴۵۰ آمبولانس جدید وارد ناوگان اورژانس کشور شد

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به گستردگی جغرافیایی ایران و دشواری دسترسی به برخی مناطق گفت: کشور بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع وسعت و بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر راه دارد و طبیعی است که امکان استقرار پایگاه در تمام نقاط کشور وجود نداشته باشد.

میعادفر افزود: اهمیت اورژانس هوایی در همین مناطق صعب‌العبور، عشایری و دوردست بیشتر مشخص می‌شود و تلاش می‌کنیم با استفاده همزمان از ظرفیت‌های زمینی و هوایی، خدمات اورژانسی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این مناطق برسانیم.

وی با اشاره به تعداد پایگاه‌های جاده‌ای اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ پایگاه جاده‌ای در مسیرهای کشور داریم، اما نکته مهم این است که تنها حدود ۳۰ درصد مأموریت‌های این پایگاه‌ها، جاده‌ای است و حدود ۷۰ درصد مأموریت‌ها مربوط به روستاهایی است که به جاده‌های محل استقرار پایگاه‌ها منتهی می‌شوند.

ورود ۴۵۰ آمبولانس جدید به ناوگان

میعادفر با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: با وجود همه محدودیت‌ها و کمبودهای اعتباری، طی یک سال گذشته حدود ۴۵۰ دستگاه آمبولانس وارد ناوگان اورژانس کشور شده است.

وی افزود: قیمت هر آمبولانس در شرایط فعلی بازار حدود ۲۵ میلیارد تومان است و با وجود شرایط سخت اقتصادی دولت، تأمین این تعداد آمبولانس اقدام قابل توجهی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: علاوه بر آمبولانس‌های واردشده، قرارداد تأمین حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه آمبولانس نیز منعقد شده و پیش‌بینی می‌کنیم این آمبولانس‌ها تا پایان سال وارد ناوگان شوند.

وی همچنین از تغییر کاربری حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه آمبولانس خبر داد و گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، از مسیرهای مختلف برای تأمین و نوسازی آمبولانس‌ها استفاده می‌کنیم تا بتوانیم پایگاه‌های جدید را نیز به آمبولانس‌های مناسب مجهز کنیم.

نقش پررنگ خیرین در تأمین آمبولانس

میعادفر در ادامه با قدردانی از خیرین حوزه سلامت گفت: طی یکی دو سال گذشته نقش خیرین در تأمین تجهیزات اورژانس بسیار پررنگ شده است.

وی افزود: حتی خیرینی که خارج از کشور حضور دارند نیز در این زمینه مشارکت کرده‌اند و همین روز گذشته، پنج دستگاه آمبولانس توسط یکی از خیرین خارج از کشور خریداری شده که در حال انجام مراحل ترخیص آنها هستیم.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه مشارکت خیرین می‌تواند هزینه تأمین آمبولانس را کاهش دهد، گفت: در صورت خرید آمبولانس توسط خیرین خارج از کشور، به دلیل معافیت از برخی عوارض و هزینه‌های گمرکی، قیمت تمام‌شده می‌تواند حدود ۵۰ درصد کمتر باشد.

بازسازی اورژانس دریایی پس از آسیب‌های جنگ

وی در پاسخ به پرسشی درباره آسیب‌دیدگی ناوگان اورژانس دریایی در جریان جنگ اخیر، میعادفر گفت: پیش از این دو پایگاه اورژانس دریایی و پنج شناور در اختیار داشتیم که یکی از شناورها در جریان حوادث اخیر آسیب جدی دید و از چرخه خدمت خارج شد.

وی افزود: دو شناور دیگر نیز نیازمند تعمیرات بودند که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، فرآیند تعمیر آنها در حال انجام است و این شناورها در حال حاضر نیز در حال فعالیت هستند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با تأکید بر ضرورت تقویت ناوگان دریایی در آینده اظهار کرد: با عادی شدن شرایط، حتماً موضوع خرید شناورهای جدید را دنبال خواهیم کرد.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی استان هرمزگان گفت: این استان هم وسعت طولی زیادی دارد و هم حدود ۱۳ تا ۱۴ جزیره در آن قرار گرفته است؛ بنابراین باید برای ارائه خدمات اورژانسی به ساکنان این مناطق، هم از ظرفیت اورژانس هوایی و هم از ظرفیت اورژانس دریایی استفاده کنیم.

میعادفر تأکید کرد: هدف این است که حضور اورژانس در مناطق جزیره‌ای و دورافتاده پررنگ‌تر شود و مردم این مناطق نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن از خدمات درمانی و اورژانسی بهره‌مند شوند.

خسارت ۲ همتی اورژانس در جنگ اخیر

رئیس سازمان اورژانس کشور در پاسخ به پرسشی درباره میزان خسارت واردشده به ناوگان و پایگاه‌های اورژانس در جریان جنگ اخیر گفت: مجموع خسارت واردشده به حوزه اورژانس کشور حدود دو همت و اندی برآورد می‌شود و مجموع خسارت در حوزه وزارت بهداشت نیز حدود ۷ تا ۸ همت بوده است.

وی افزود: در جریان این حوادث حدود ۱۰ تا ۱۲ دستگاه آمبولانس به طور کامل از بین رفت و تعدادی دیگر نیز در اثر ترکش، شکستن شیشه‌ها و آسیب‌های مشابه خسارت دیدند.

میعادفر با بیان اینکه آمبولانس‌های آسیب‌دیده باید در سریع‌ترین زمان ممکن به چرخه خدمت بازمی‌گشتند، گفت: امکان خارج کردن آمبولانس از چرخه خدمت برای مدت طولانی وجود نداشت و تلاش کردیم این خودروها در کوتاه‌ترین زمان تعمیر و مجدداً وارد عملیات شوند.

آسیب به تعدادی از پایگاه‌های اورژانس

وی درباره خسارت واردشده به پایگاه‌های اورژانس نیز گفت: بخشی از آسیب‌ها مربوط به سازه‌های فیزیکی و به‌ویژه سقف‌های کاذب بود که در اثر موج انفجار دچار آسیب شدند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: بخش عمده این آسیب‌ها ترمیم شده و مورد استفاده قرار گرفته است، اما تعدادی از پایگاه‌ها به طور کامل از بین رفته‌اند که بازسازی آنها آغاز شده یا در حال برنامه‌ریزی است.

وی افزود: در این زمینه دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز باید آمادگی لازم برای انجام عملیات ساخت و بازسازی را داشته باشند.

میعادفر با اشاره به حمایت دولت از بازسازی مراکز آسیب‌دیده اظهار کرد: در حوزه اعتبارات بحران، مشکل جدی اعتباری نداریم و دولت و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه کمک کرده‌اند؛ البته بخش دیگری از اعتبارات همچنان مورد نیاز است که امیدواریم با حمایت دولت تأمین شود تا پایگاه‌های آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر به چرخه عملیاتی بازگردند.

فعالیت اورژانس حتی پس از تخریب پایگاه‌ها متوقف نمی‌شود

رئیس سازمان اورژانس کشور تأکید کرد: اگر یک پایگاه اورژانس آسیب ببیند، خدمت‌رسانی متوقف نمی‌شود و در صورت نیاز، محل استقرار پایگاه به صورت موقت جابه‌جا می‌شود تا عملیات بازسازی یا احداث مجدد پایگاه انجام شود.

وی گفت: نیروهای اورژانس در این شرایط نیز مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند و ممکن است صرفاً محل استقرار آنها تغییر کند.

میعادفر خاطرنشان کرد: با این حال، پایگاه‌هایی که به طور کامل تخریب یا آسیب جدی دیده‌اند، باید مجدداً ساخته شوند تا کارکنان بتوانند در محل اصلی پایگاه و با شرایط مناسب به خدمت‌رسانی ادامه دهند.

وی ادامه داد: برای نخستین‌بار حدود ۳۵ خودروی فرماندهی عملیات نیز خریداری و در اختیار اورژانس دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفت.

رئیس سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: سه ستاد مرکزی اورژانس در این مدت تکمیل و به بهره‌برداری رسید و سه آشیانه بالگرد نیز در نقاط محروم راه‌اندازی شد.

راه‌اندازی پایگاه اورژانس هوایی در خور و بیابانک

میعادفر با اشاره به راه‌اندازی یکی از پایگاه‌های اورژانس هوایی در منطقه خور و بیابانک گفت: این پایگاه در یکی از محروم‌ترین نقاط کشور و در منطقه‌ای بین استان‌های یزد، اصفهان و خراسان جنوبی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در همین یکی دو ماه حدود ۱۰ تا ۱۲ مأموریت در این منطقه انجام شده و این پایگاه برای مردم آن منطقه بسیار مورد نیاز بود.

رئیس سازمان اورژانس کشور بیان کرد: فاصله مردم این مناطق با مراکز اصلی درمانی حدود دو تا سه ساعت و بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر بود که اورژانس هوایی می‌تواند زمان دسترسی به خدمات درمانی را کاهش دهد و خدمات را افزایش دهد.

جذب ۳۷۴۱ نیروی جدید در اورژانس

میعادفر با اشاره به وضعیت نیروی انسانی سازمان اورژانس گفت: در آزمون استخدامی وزارت بهداشت، از سهمیه‌ای که داشتیم، توانستیم ۳۷۴۱ نفر را جذب کنیم و در برخی استان‌ها متأسفانه نیروی کافی وجود نداشت.

وی افزود: در ماه‌های آینده نیز ۵۰۰ نفر دیگر در آزمونی که توسط وزارت بهداشت برگزار می‌شود، به مجموعه اورژانس اضافه خواهند شد.میعادفر درباره اورژانس دریایی گفت: ما دو پایگاه اورژانس دریایی و پنج شناور داشتیم که یکی از شناورها آسیب دید و از بین رفت و یک یا دو شناور دیگر نیز نیاز به تعمیر داشتند.

وی افزود: با دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس همکاری کرده‌ایم و تعمیرات این شناورها در حال انجام است، اما برای آینده حتماً باید در زمینه خرید شناور نیز برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: استان هرمزگان با توجه به وسعت طولی و جزایری که دارد، نیازمند ارائه خدمات اورژانسی از طریق هوا و دریاست. این استان حدود ۱۳ تا ۱۴ جزیره دارد و باید خدمات لازم به ساکنان آنها ارائه شود.

وی تأکید کرد: تلاش ما این است که با تقویت خدمات هوایی و دریایی، حضور و دسترسی مردم این مناطق به خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش دهیم.

آسیب به آمبولانس‌ها و پایگاه‌های اورژانس در جنگ

میعادفر با اشاره به آسیب‌های واردشده به ناوگان اورژانس در جریان جنگ گفت: تعدادی از آمبولانس‌ها آسیب دیدند و بخشی از آنها بر اثر ترکش، شکستن شیشه و اتفاقات دیگر دچار خسارت شدند که باید سریع‌تر ترمیم می‌شدند و به ناوگان بازمی‌گشتند.

وی افزود: نمی‌توانستیم آمبولانس‌ها را از چرخه خدمت خارج کنیم، بنابراین اقدامات لازم برای تعمیر آنها انجام شد.رئیس سازمان اورژانس کشور در ادامه درباره ضرورت توسعه اورژانس هوایی گفت: طبیعی است که نمی‌توانیم در همه نقاط کشور حضور فیزیکی داشته باشیم و اینجا اهمیت اورژانس هوایی مشخص می‌شود؛ به‌ویژه در مناطق صعب‌العبور، عشایری و دوردست.

وی افزود: تعداد اورژانس‌های هوایی کشور بیش از ۵۰ فروند است تا بتوانیم خلأ‌های موجود در مناطق مختلف را پوشش دهیم.

میعادفر با اشاره به پایگاه‌های جاده‌ای گفت: بیش از ۲ هزار پایگاه جاده‌ای داریم، اما نکته این است که وقتی پایگاهی در مسیر جاده‌ها مستقر می‌کنیم، فقط حدود ۳۰ درصد مأموریت‌های آن جاده‌ای است و ۷۰ درصد مأموریت‌ها مربوط به روستاهایی است که به آن جاده منتهی می‌شوند.

وی تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که هم از طریق زمین و هم از طریق هوا، خدمات را در کمترین زمان ممکن به مردم ارائه کنیم.