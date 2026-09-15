به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال زنان فولاد مبارکه سپاهان پس از قهرمانی در بیست و یکمین دوره مسابقات لیگ برتر در فصل گذشته، در سال ۱۴۰۵ به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی است.
قرعهکشی بیستودومین دوره رقابتهای لیگبرتر هندبال بانوان برگزار و رقبای تیم هندبال زنان فولاد مبارکه سپاهان برای فصل پیشرو مشخص شدند.
این رقابتها از پنجشنبه، دوم مهر با حضور هشت تیم و در چارچوب ۱۴ هفته بهصورت رفت و برگشت آغاز میگردد؛ پس از آن چهار تیم ابتدایی جدول ردهبندی بهمرحله پلیآف ضربدری راهپیدا میکنند.
بر اساس قرعهکشی صورت گرفته، دختران طلاییپوش باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در نخستین هفته از رقابتهای لیگبرتر هندبال میزبان تیم یکتا افروز البرز خواهند بود.
حدیث نوروزی، الناز قاسمی، هدیه حافظ، ثمین کریمی. فاطمه برات پور، نگار زندهبودی، فاطمه مریخ، شهرزاد نصوحی، مرضیه قاراخانی، الناز یارمحمدی، صبا دهقانی، غزل عادلی، ریحانه جعفرنژاد، مریم نوذری و دیانا رضایی بازیکنانی هستند که تا این لحظه حضورشان در سپاهان قطعی شده است.
شهرزاد نصوحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تداوم همکاری خود برای هشتمین سال پیاپی با باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اظهار کرد: سپاهان برای من تنها یک باشگاه ورزشی نیست، بلکه بخش مهمی از مسیر ورزشیام است، سالهای زیادی با پیراهن بازی این باشگاه کردم و همیشه سعی کردم با تمام توان برای تیمم بجنگم.
وی افزود: امیدوارم امسال نیز بتوانم در موفقیت تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان سهیم باشم و پاسخ اعتماد مجموعه به خودم را در زمین بدهم.
ملیپوش تیم هندبال زنان فولاد مبارکه سپاهان درباره شرایط تمرینات تیم ملی و بازیهای پیشروی آن بیان کرد: تمرینات تیم ملی جدی و فشرده دنبال میشود و همه برای هدف بزرگی که داریم تلاش میکنیم؛ مسابقات بسیار مهمی را پیشرو داریم و فکر میکنم چیزی که بیشتر از همه به آن نیازمندیم هماهنگی، استمرار و باور به تواناییهای تیم است؛ من نیز تمام تلاشم را به کار میگیرم که هر روز بازیکن کاملتری برای تیم ملی باشم.
وی درباره تداوم حمایتهای مجموعه فولاد مبارکه از ورزش بهویژه ورزش زنان عنوان کرد: به نظرم این اتفاق برای ورزش زنان بسیار ارزشمند است، زمانیکه مجموعه بزرگی همچون فولاد مبارکه روی ورزش بانوان سرمایهگذاری میکند، علاوهبر ایجاد انگیزه، مسیر حرفهای شدن ورزشکارها نیز جدیتر میشود؛ این امر برای من نیز مسئولیت بیشتری ایجاد میکند که نماینده شایستهای برای باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و مجموعهای باشم که همواره از ورزش زنان حمایت میکند.
نصوحی درباره هدف شخصی خود برای فصل جدید در سطح باشگاهی و ملی تصریح کرد: هدف من این است که از نظر فنی یک فصل متفاوت را سپری کنم، در سپاهان برای جایگاهی شایسته در شأن مجموعه فولاد مبارکه، باشگاه، تیم و اعضای آن بجنگم و در تیم ملی نیز جایگاهم را با عملکرد خوبم تثبیت کنم؛ بهشخصه میخواهم یکی از بهترین پخشهای لیگبرتر باشم و در سطح ملی نیز هرروز یک قدم به بازیکنی که میخواهم تبدیل شوم نزدیکتر بشوم.
وی درباره تغییرات حاضر در لیگبرتر سال جاری و حضور تیمهای جدید خاطرنشان کرد: امسال لیگ با حضور تیمهای جدید و ترکیب متفاوتی نسبت به فصلهای گذشته برگزار میشود و همین موضوع رقابتها را جذابتر میکند؛ هفته نخست با تیم یکتا افروز البرز بازی داریم و برای ما مهم است که فصل را قدرتمند آغاز کنیم، طبیعتاً به همه تیمها احترام میگذاریم، اما تمرکز ما روی اجرای درست برنامههای خودمان و کسب نتیجه است.
بازیکن ملیپوش هندبال زنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ادامه داد: فکر میکنم امسال رقابتها بسیار نزدیک است و نمیتوان از حالا یکتیم را رقیب اصلی دانست، همه تیمها برای فصل آماده شدند و هر بازی شرایط خودش را دارد، ما سعی میکنیم بازی به بازی جلو بریم و در نهایت خودمان را در جمع مدعیان قهرمانی نگه داریم.
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