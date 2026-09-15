امامی رضوی: پزشک خانواده در رسانه ملی جایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن امامی‌رضوی، با حضور در برنامه تلویزیونی، با اشاره به ماهیت فوریت در ارائه خدمات سلامت، گفت: در نظام سلامت، مداخلات باید در زمان مناسب و بهنگام انجام شود؛ دقیقاً مانند اقدامات اورژانسی. متأسفانه ما در حالی که تمام دنیا بر برنامه‌ریزی برای مداخلات اصلاحی نظام سلامت تمرکز دارند، در کشور نتوانسته‌ایم نظام ارجاع را به درستی اجرا کنیم و نظام پرداخت نیز با نقایص جدی مواجه است.

وی با انتقاد از نوع پوشش رسانه‌ای در صدا و سیما، اظهار داشت: تبلیغات ما در حوزه سلامت نیازمند اصلاح است. در رسانه ملی شاهد هستیم که همواره متخصصان و فوق‌تخصص‌ها به برنامه دعوت می‌شوند، در حالی که پزشک عمومی و پزشک خانواده به عنوان راهنمای درست نظام سلامت، نادیده گرفته می‌شوند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، تأکید کرد: پزشک خانواده یک راهنمای متخصص است که می‌تواند بار درمان را مدیریت کند. برای بیماری‌هایی نظیر فشار خون یا دیابت، نیاز نیست بیمار همواره به متخصص مراجعه کند؛ این بیماران باید توسط پزشک عمومی پایش شده و تنها در صورت نیاز به مرحله تخصصی ارجاع داده شوند.

وی، یکی از مهم‌ترین معضلات این حوزه را سیاسی‌کاری و عدم ثبات مدیریتی دانست و گفت: در وزارت بهداشت کشورهای پیشرو، حتی اگر وزیر تغییر کند، معاونین ثبات خود را حفظ می‌کنند تا سیاست‌ها تداوم یابد. متأسفانه در کشور ما، با تغییر هر وزیر، کل بدنه مدیریتی بدون دلیل موجه تغییر می‌کند که این امر مانع از استمرار برنامه‌های کلان می‌شود.

امامی‌رضوی در ادامه، نقشه راه اصلاح نظام سلامت را در سه هدف کلان و پنج اهرم کنترلی خلاصه کرد و افزود: ۱. ارتقای سطح سلامت جامعه ۲. کاهش هزینه‌های سلامت برای مردم و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های کمرشکن۳. افزایش رضایتمندی عمومی از سیستم سلامت.

وی افزود: تحقق این اهداف تنها با زیرساخت‌های مصوب امکان‌پذیر است که مهم‌ترین آن‌ها شامل «اصلاح نظام پرداخت»، «تدوین تشکیلات و مقررات کارآمد (نظیر نظام ارجاع)» و «تأمین منابع مالی پایدار» است که همگی در سیاست‌های کلی سلامت نیز به آنها تصریح شده است.