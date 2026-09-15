آوات کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیمارستان بعثت به دلیل جایگاه خود به عنوان مرکز سانترال مادر و کودک و حجم قابل توجه مراجعات، ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات تخصصی و پیشگیرانه در حوزه سلامت دهان و دندان مادران دارد.

وی افزود: دوران بارداری یکی از دوره‌های مهم زندگی زنان است و توجه به سلامت دهان و دندان مادر در این مقطع باید به عنوان بخشی از مراقبت‌های سلامت مادر و کودک مورد توجه قرار گیرد.

ارائه خدمات دندانپزشکی در کنار مراقبت‌های مادر و کودک

رئیس بیمارستان بعثت سنندج ادامه داد: با راه‌اندازی این واحد تلاش شده است مادران باردار و شیرده بتوانند در کنار دریافت خدمات مربوط به مراقبت‌های دوران بارداری و پس از زایمان، از خدمات سلامت دهان و دندان نیز بهره‌مند شوند.

کریمی عنوان کرد: در این واحد، دو دندانپزشک خدمات مورد نیاز مراجعان را ارائه می‌کنند و پس از معاینه، افرادی که نیازمند مداخلات تخصصی‌تر باشند شناسایی و به بخش‌های مرتبط ارجاع خواهند شد.

وی بیان کرد: مواردی که نیاز به خدمات تخصصی داشته باشند نیز با نظارت متخصصان مربوطه، از جمله فوق‌تخصص جراحی فک و صورت و متخصصان حوزه ترمیمی، بررسی می‌شوند تا متناسب با شرایط هر بیمار برای آنها تصمیم‌گیری شود.

بیماران خاص در جمع گروه‌های هدف

رئیس بیمارستان بعثت سنندج با اشاره به پیش‌بینی خدمات برای بیماران خاص گفت: یکی دیگر از گروه‌های هدف این واحد، بیماران خاص هستند که در این میان مبتلایان به فیبروز کیستیک یا CF مورد توجه ویژه قرار دارند.

کریمی تصریح کرد: ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران خاص نیازمند توجه به شرایط جسمی و نیازهای درمانی آنهاست و تلاش شده است این موضوع در فرآیند ارائه خدمات این واحد مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: هدف از راه‌اندازی این مرکز، صرفاً ارائه خدمات درمانی پس از بروز بیماری نیست، بلکه بخش مهمی از فعالیت آن بر پیشگیری، تشخیص زودهنگام و آموزش متمرکز خواهد بود.

سلامت دهان مادر مقدمه‌ای برای سلامت کودک

رئیس بیمارستان بعثت سنندج با تأکید بر نقش آموزش در ارتقای سلامت دهان و دندان گفت: آموزش مادران درباره شیوه‌های صحیح مراقبت از دهان و دندان می‌تواند از دوران بارداری آغاز شود و در دوران شیردهی و پس از تولد نوزاد ادامه پیدا کند.

کریمی خاطرنشان کرد: مادران در سال‌های نخست زندگی کودک نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارهای بهداشتی دارند و هر اندازه آموزش‌های لازم زودتر آغاز شود، زمینه برای ایجاد عادت‌های صحیح بهداشتی در کودک و خانواده فراهم‌تر خواهد بود.

وی افزود: از این منظر، سلامت دهان و دندان مادر را نمی‌توان موضوعی جدا از سلامت کودک دانست و برنامه‌های پیشگیرانه در این حوزه می‌تواند در بلندمدت آثار مثبتی برای سلامت خانواده داشته باشد.

تأکید بر همکاری بین‌رشته‌ای

رئیس بیمارستان بعثت سنندج همچنین بر ضرورت همکاری میان گروه‌های تخصصی برای اجرای مؤثر این برنامه تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات مطلوب به مادران و بیماران خاص نیازمند همکاری میان حوزه‌های مختلف پزشکی، دندانپزشکی و بهداشت است.

کریمی اظهار کرد: ظرفیت متخصصان حوزه زنان، کودکان، نوزادان، دندانپزشکی و بهداشت در کنار مشارکت دانشجویان می‌تواند به شکل‌گیری یک فرآیند منسجم برای مراقبت از سلامت دهان و دندان مادر و کودک کمک کند.

وی در پایان گفت: تلاش مجموعه بیمارستان بعثت این است که این واحد به محلی برای ارائه خدمات جامع‌تر سلامت دهان و دندان تبدیل شود و با تقویت رویکرد پیشگیرانه، آموزش و ارجاع به‌موقع، گامی در جهت ارتقای سلامت مادران و کودکان در استان کردستان برداشته شود.