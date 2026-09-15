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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۴

ظرفیت تولید ۱۳ هزار تن سیم و کابل در ورامین

ظرفیت تولید ۱۳ هزار تن سیم و کابل در ورامین

ورامین- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، از ظرفیت تولید سالانه ۱۳ هزار تن انواع سیم و کابل در یک واحد صنعتی ورامین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سیجانی، صبح سه‌شنبه، در حاشیه بازدید محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، از یک واحد صنعتی در منطقه خیرآباد ورامین اظهار کرد: این واحد تولیدی از مجموعه‌های فعال صنعتی شهرستان ورامین است که در حوزه تولید انواع سیم و کابل فعالیت دارد و در مسیر افزایش عمق ساخت داخل نیز برنامه‌هایی را دنبال می‌کند.

وی افزود: این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری حدود یک‌ونیم همت راه‌اندازی شده و ظرفیت تولید سالانه ۱۳ هزار تن انواع سیم و کابل را دارد و در حال حاضر برای حدود ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

مدیرکل صمت استان تهران ادامه داد: یکی از برنامه‌های توسعه‌ای این واحد، حرکت به سمت تولید مفتول مسی و آلومینیومی است که می‌تواند به افزایش عمق ساخت داخل و کاهش وابستگی به تأمین برخی مواد اولیه مورد نیاز در فرآیند تولید کمک کند.

سیجانی همچنین از توسعه بخش تولید روکش کابل در این واحد خبر داد و گفت: این مجموعه در حوزه تولید روکش‌های کابل نیز در حال توسعه است و توسعه این بخش می‌تواند به تکمیل زنجیره تولید محصولات کمک کند.

وی با اشاره به بازدید استاندار تهران از این واحد صنعتی بیان کرد: در جریان این بازدید، ظرفیت‌های تولیدی، روند فعالیت و برنامه‌های توسعه‌ای مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید و توسعه فعالیت آن مورد توجه قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران تأکید کرد: توسعه واحدهایی که در مسیر افزایش عمق ساخت داخل حرکت می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تولید مواد اولیه و توسعه زنجیره تولید در داخل کشور می‌تواند به تقویت بخش صنعت و کاهش وابستگی در این حوزه کمک کند.

سیجانی خاطرنشان کرد: این واحد صنعتی با ظرفیت موجود و برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی‌شده می‌تواند علاوه بر افزایش تولید، زمینه ایجاد اشتغال بیشتر و تکمیل زنجیره تولید محصولات مرتبط با صنعت سیم و کابل را در شهرستان ورامین فراهم کند.

کد مطلب 6947544

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