ظرفیت تولید ۱۳ هزار تن سیم و کابل در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سیجانی، صبح سهشنبه، در حاشیه بازدید محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، از یک واحد صنعتی در منطقه خیرآباد ورامین اظهار کرد: این واحد تولیدی از مجموعههای فعال صنعتی شهرستان ورامین است که در حوزه تولید انواع سیم و کابل فعالیت دارد و در مسیر افزایش عمق ساخت داخل نیز برنامههایی را دنبال میکند.
وی افزود: این واحد صنعتی با سرمایهگذاری حدود یکونیم همت راهاندازی شده و ظرفیت تولید سالانه ۱۳ هزار تن انواع سیم و کابل را دارد و در حال حاضر برای حدود ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
مدیرکل صمت استان تهران ادامه داد: یکی از برنامههای توسعهای این واحد، حرکت به سمت تولید مفتول مسی و آلومینیومی است که میتواند به افزایش عمق ساخت داخل و کاهش وابستگی به تأمین برخی مواد اولیه مورد نیاز در فرآیند تولید کمک کند.
سیجانی همچنین از توسعه بخش تولید روکش کابل در این واحد خبر داد و گفت: این مجموعه در حوزه تولید روکشهای کابل نیز در حال توسعه است و توسعه این بخش میتواند به تکمیل زنجیره تولید محصولات کمک کند.
وی با اشاره به بازدید استاندار تهران از این واحد صنعتی بیان کرد: در جریان این بازدید، ظرفیتهای تولیدی، روند فعالیت و برنامههای توسعهای مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید و توسعه فعالیت آن مورد توجه قرار گرفت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران تأکید کرد: توسعه واحدهایی که در مسیر افزایش عمق ساخت داخل حرکت میکنند، از اهمیت ویژهای برخوردار است و تولید مواد اولیه و توسعه زنجیره تولید در داخل کشور میتواند به تقویت بخش صنعت و کاهش وابستگی در این حوزه کمک کند.
سیجانی خاطرنشان کرد: این واحد صنعتی با ظرفیت موجود و برنامههای توسعهای پیشبینیشده میتواند علاوه بر افزایش تولید، زمینه ایجاد اشتغال بیشتر و تکمیل زنجیره تولید محصولات مرتبط با صنعت سیم و کابل را در شهرستان ورامین فراهم کند.
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