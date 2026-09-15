به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی اداره جهاد کشاورزی دماوند اعلام کرد: در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، عملیات آزادسازی اراضی کشاورزی در شهرستان دماوند انجام شد.
بر اساس این گزارش، گشت امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی دماوند با همکاری شهرداری رودهن طی روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه، ۱۳۹ مورد ساختوساز غیرمجاز شامل بنا، دیوارکشی و پیکنی را در مناطق مختلف از جمله بخش رودهن، جابان و سربندان شناسایی و تخریب کرد.
این سازههای غیرمجاز بدون اخذ مجوزهای قانونی و در اراضی زراعی و باغی احداث شده بودند که پس از طی تشریفات قانونی و صدور اخطاریههای لازم، با حکم مراجع قضایی قلعوقمع شدند.
اجرای این عملیات با پشتیبانی نیروهای انتظامی انجام شد و اراضی مورد نظر از ساختوسازهای غیرمجاز آزادسازی شدند.
صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، از برنامههای جهاد کشاورزی شهرستان دماوند در راستای حفظ ظرفیتهای تولیدی بخش کشاورزی عنوان شده است.
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