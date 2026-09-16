به گزارش خبرنگار مهر، وحید صیادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر مفقودی مردی ۷۰ ساله در محدوده سد سرچشمه شهر ریز ، بلافاصله یک تیم عملیاتی از هلال‌احمر شهرستان جم با همراهی اعضاء خانه هلال انارستان و ریز به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر افزود: پس از هفت ساعت جست‌وجوی مستمر ، با حضور نیروهای مردمی، فرد مفقودشده پیدا و نجاتگران پس از انجام اقدامات امدادی، فرد را به مکان امن منتقل کرده و سپس سالم به خانواده تحویل داده شد.