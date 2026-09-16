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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

مرد ۷۰ ساله مفقود شده پس از ۷ ساعت عملیات جست‌وجو پیدا شد

مرد ۷۰ ساله مفقود شده پس از ۷ ساعت عملیات جست‌وجو پیدا شد

بوشهر- معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر از نجات مرد ۷۰ ساله پس از هفت ساعت عملیات جست‌وجو در محدوده سد سرچشمه شهر ریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صیادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر مفقودی مردی ۷۰ ساله در محدوده سد سرچشمه شهر ریز ، بلافاصله یک تیم عملیاتی از هلال‌احمر شهرستان جم با همراهی اعضاء خانه هلال انارستان و ریز به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر افزود: پس از هفت ساعت جست‌وجوی مستمر ، با حضور نیروهای مردمی، فرد مفقودشده پیدا و نجاتگران پس از انجام اقدامات امدادی، فرد را به مکان امن منتقل کرده و سپس سالم به خانواده تحویل داده شد.

کد مطلب 6949017

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