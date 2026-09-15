وزیر میراث فرهنگی وارد گرمسار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری صبح سهشنبه در ادامه سفر یکروزه خود به غرب استان سمنان، پس از بازدید از ظرفیتهای گردشگری ایوانکی و آرادان، دقایقی قبل برای ادامه سفر خود وارد گرمسار شد.
وزیر میراث فرهنگی امروز در حالی وارد گرمسار شد که مورد استقبال رسمی مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت.
قرار است صالحی امیری در این سفر، در کنار دیدار با مسئولان شهرستان گرمسار و استان سمنان، در جمع فعالان گردشگری و صنایع دستی سخنرانی کند.
وزیر میراث فرهنگی همچنین در مراسم کلنگزنی یک پروژه گردشگری در گرمسار حضور خواهد یافت.
بازدید از ظرفیتهای گردشگری گرمسار از دیگر برنامههای سفر یکروزه وزیر میراث فرهنگی به این شهرستان است. گفتنی است وزیر میراث فرهنگی عصر امروز به تهران بازخواهد گشت.
بازدید از آرادان و روستای پاده و همچنین بازارچه صنایع دستی حرم تا حرم با هفت غرفه، از برنامههای سفر امروز وزیر میراث فرهنگی پیش از ورود به گرمسار بوده است.
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