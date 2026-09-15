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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۲

تفکیک اداره آموزش و پرورش ایوانکی از گرمسار

تفکیک اداره آموزش و پرورش ایوانکی از گرمسار

گرمسار- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از تکمیل ساختار فیزیکی و چارت اداری منطقه ایوانکی تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: تفکیک اداری ایوانکی از گرمسار وضعیت را بهبود می‌بخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح سه شنبه در نشست با مدیران مدارس شهر ایوانکی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل جامعه فرهنگیان اظهار داشت: هیچ افتخاری بالاتر از معلمی نیست و جایگاه کنونی ما موقتی است؛ لذا تکریم و ارج نهادن به مقام معلمان باید در تمامی اقدامات سرلوحه کار مدیران باشد و نگاه ما به این قشر عزیز همواره با حفظ کرامت و احترام همراه باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ناب منطقه ایوانکی و گرمسار، جدایی اداری ایوانکی را منشأ خیر، برکت و پیشرفت برای هر دو منطقه دانست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان تأکید کرد: تفکیک اداری به معنای از بین رفتن وضعیت کم‌برخورداری منطقه نبوده و ایوانکی همچنان در زمره مناطق کم‌برخوردار محسوب شده و این موضوع در احکام همکاران لحاظ خواهد شد.

شریفی از تلاش همه‌جانبه برای تکمیل ساختار فیزیکی و چارت اداری منطقه ایوانکی تا پیش از آغاز سال تحصیلی خبر داد و افزود: تمهیدات لازم برای تسهیل رفت‌وآمد کارکنان میان گرمسار و ایوانکی اندیشیده شده و با مصوبه انتقال موقت یک تا دوساله نیروهای باتجربه گرمسار به ایوانکی، از خلأ نیروی انسانی باسابقه جلوگیری خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت آرام و هوشمندانه فضا، از فرهنگیان و مدیران خواست با برقراری ارتباط مؤثر با اولیا و دانش‌آموزان، آرامش و اطمینان را به جامعه هدف منتقل کرده تا سال تحصیلی پرباری در ایوانکی رقم بخورد.

کد مطلب 6947578

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