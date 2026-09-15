تفکیک اداره آموزش و پرورش ایوانکی از گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح سه شنبه در نشست با مدیران مدارس شهر ایوانکی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل جامعه فرهنگیان اظهار داشت: هیچ افتخاری بالاتر از معلمی نیست و جایگاه کنونی ما موقتی است؛ لذا تکریم و ارج نهادن به مقام معلمان باید در تمامی اقدامات سرلوحه کار مدیران باشد و نگاه ما به این قشر عزیز همواره با حفظ کرامت و احترام همراه باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ناب منطقه ایوانکی و گرمسار، جدایی اداری ایوانکی را منشأ خیر، برکت و پیشرفت برای هر دو منطقه دانست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان تأکید کرد: تفکیک اداری به معنای از بین رفتن وضعیت کم‌برخورداری منطقه نبوده و ایوانکی همچنان در زمره مناطق کم‌برخوردار محسوب شده و این موضوع در احکام همکاران لحاظ خواهد شد.

شریفی از تلاش همه‌جانبه برای تکمیل ساختار فیزیکی و چارت اداری منطقه ایوانکی تا پیش از آغاز سال تحصیلی خبر داد و افزود: تمهیدات لازم برای تسهیل رفت‌وآمد کارکنان میان گرمسار و ایوانکی اندیشیده شده و با مصوبه انتقال موقت یک تا دوساله نیروهای باتجربه گرمسار به ایوانکی، از خلأ نیروی انسانی باسابقه جلوگیری خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت آرام و هوشمندانه فضا، از فرهنگیان و مدیران خواست با برقراری ارتباط مؤثر با اولیا و دانش‌آموزان، آرامش و اطمینان را به جامعه هدف منتقل کرده تا سال تحصیلی پرباری در ایوانکی رقم بخورد.