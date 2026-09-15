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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۷

۱۳۰ بسته لوازم‌التحریر به فرزندان زندانیان فریدن اهدا شد

۱۳۰ بسته لوازم‌التحریر به فرزندان زندانیان فریدن اهدا شد

فریدن – رئیس زندان شهرستان فریدن گفت: همزمان با بازگشایی مدارس، ۱۳۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان با هدف ترویج عدالت آموزشی و حمایت از خانواده‌های زندانیان توزیع شد.

مهدی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : همزمان با فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت و در راستای حمایت از خانواده‌های تحت پوشش، ۱۳۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزانِ خانواده‌های زندانیان در این شهرستان توزیع گردید.

رئیس زندان فریدن با اشاره به جزئیات این اقدام حمایتی افزود: مجموع ارزش ریالی این بسته‌های آموزشی ۱۵۰ میلیون تومان برآورد شده که با هدف کاهش دغدغه‌های مادی و فکری خانواده‌ها، حمایت از استمرار تحصیل دانش‌آموزان و ایجاد نشاط برای آغاز سال تحصیلی جدید تأمین و اهدا شد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت پیشگیری ریشه‌ای از آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: توجه ویژه به فرزندان زندانیان و فراهم‌سازی امکانات و ملزومات آموزشی اولیه برای آنان، یک گام راهبردی در راستای حمایت از نهاد خانواده و کاهش پیامدهای ناشی از حبس سرپرست خانوار محسوب می‌شود.

حسنی ابراز کرد: مجموعه زندان فریدن علاوه بر رسالت اصلاح و تربیت، خود را ملزم به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در قبال خانواده‌های مددجویان می‌داند و تلاش می‌کند تا با اجرای طرح‌های حمایتی، از دغدغه‌های معیشتی و آموزشی این قشر بکاهد.

کد مطلب 6947588

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