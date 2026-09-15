محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، هفت حادثه در سطح استان اصفهان به وقوع پیوست که نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر در این حوادث به یاری حادثه‌دیدگان شتافتند.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، ۶ مورد جاده‌ای و یک مورد مربوط به خدمات حضوری بوده است که در جریان این حوادث، ۲۶ نفر حادثه‌دیده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان ادامه داد: در مجموع این عملیات‌ها، ۲۲ نفر مصدوم شدند که ۶ نفر از مصدومان برای دریافت خدمات تخصصی درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به ارائه خدمات امدادی به حادثه‌دیدگان گفت: یک نفر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کرد و نیروهای امدادی هلال‌احمر اقدامات لازم را برای رسیدگی به وضعیت مصدومان و حادثه‌دیدگان انجام دادند.

مؤمنی خاطرنشان کرد: پایگاه‌های امداد و نجات کمشچه برخوار با مشارکت در دو عملیات، دکتر ترابیان بادرود، مسجد ابوالفضل نجف‌آباد، ابیازن نطنز، شهید غزنوی گلپایگان و پلیس‌راه فلاورجان در اجرای این عملیات‌ها مشارکت داشتند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در ترددهای جاده‌ای از رانندگان خواست با توجه به شرایط مسیر، از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کرده و ضمن رعایت فاصله طولی مناسب، در صورت خستگی و خواب‌آلودگی در محل امن توقف کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان همچنین بر ضرورت توجه به هشدارهای ایمنی و همکاری شهروندان با نیروهای امدادی در زمان وقوع حوادث تأکید کرد.