مردان تکواندو ایران در آزمون مهیج ناگویا؛ مسیر سخت برای رسیدن به طلا

به گزارش خبرنگار مهر، مبارزات تکواندو در بازی‌های آسیایی ناگویا طی روزهای ۹ تا ۱۱ مهرماه برگزار خواهد شد و تیم کشورمان با ترکیبی کامل در دو بخش مردان و زنان و در هر دو بخش پومسه و کیوروگی (مبارزه) در این دوره از رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

رقابت‌های تکواندو که در ادوار گذشته در هشت وزن و پس از آن در شش وزن برگزار می‌شد، این بار برای نخستین بار در چهار وزن المپیکی برگزار خواهد شد. اتفاقی که عملاً باعث شده بسیاری از مدعیان قاره آسیا در هر دو وزن در یک وزن جمع شوند و مسیر کسب مدال، به‌خصوص مدال طلا، دشوارتر از گذشته باشد.

در کنار کره جنوبی که همچنان قدرت اول تکواندو جهان محسوب می‌شود، چین، اردن، قزاقستان و ازبکستان دیگر مدعیان اصلی قاره کهن هستند که با بهترین نفرات خود پای به آوردگاه آیچی - ناگویا می‌گذارند. در این میان نمی‌توان از تک‌ستاره‌هایی از تایلند، فیلیپین، چین‌تایپه، عربستان و حتی پاکستان نیز به سادگی گذشت.

تیم ملی ایران نیز با چهار چهره سرشناس خود در گروه مردان، یکی از مدعیان اصلی کسب مدال‌های طلاست. ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، امیرسینا بختیاری و آرین سلیمی نفراتی هستند که در قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ روی سکوی نخست ایستادند و همین موضوع نشان می‌دهد که تیم ایران با چه پشتوانه‌ای راهی ناگویا خواهد شد.

نگاهی به رقبای ملی‌پوشان ایران نشان می‌دهد که اگرچه مسیر رسیدن به طلا آسان نیست اما هر چهار نماینده کشورمان شانس زیادی برای رسیدن به فینال و کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی دارند.

ابوالفضل زندی؛ مدعی اصلی سبک‌وزن

در وزن ۵۸- کیلوگرم ۱۶ تکواندوکار حضور دارند که «جعفر» اردنی با رنکینگ سوم و سید یک این بازی‌ها را باید مهم‌ترین رقیب ابوالفضل زندی معرفی کرد. زندی یک بار در مسابقات نوجوانان جهان این رقیب را شکست داده است، اما سبک خاص هر دو مبارز، راه پیروزی را دشوار می‌کند.

با این حال، زندی با تنوع تکنیکی، استفاده از هر دو پا، جسارت و جنگندگی، یک سر و گردن از رقیب خود بالاتر است و می‌توان او را مدعی اصلی کسب مدال طلا دانست. ضمن اینکه زندی سید دو این وزن است و تا فینال با این تکواندوکار اردنی برخورد نخواهد کرد.

«کفان» چینی با برنز قهرمانی جهان، «تامیرلن» از قزاقستان با مدال نقره نوجوانان و برنز زیر ۲۱ سال جهان که دو بار مقابل زندی شکست خورده و «سمندراف» ازبکستانی، دیگر حریفان مطرح زندی در این وزن هستند.

کره جنوبی نیز در این وزن «هیانگ سیک» را به ناگویا اعزام می‌کند؛ تکواندوکاری که عنوان مهمی در کارنامه خود ندارد.

زندی با توجه به تجربه قهرمانی جهان و کیفیت فنی خود، یکی از جدی‌ترین گزینه‌های ایران برای آغاز طوفانی در ناگویا خواهد بود.

مهدی حاج موسایی؛ طلای دومین وزن در دسترس است؟

۱۵ تکواندوکار در وزن ۶۸- کیلوگرم رقابت خواهند کرد. نماینده ایران در این وزن مهدی حاج موسایی، قهرمان آسیا و نایب‌قهرمان جهان است که با فیزیک بدنی مناسب و تجربه بالای بین‌المللی، بسیاری از عنوان‌داران جهان و المپیک را شکست داده است.

حاج موسایی تا حدود زیادی ایراد تک‌پا بودن خود را برطرف کرده و حالا به خوبی از هر دو پا برای اجرای تکنیک استفاده می‌کند. نکته مهم درباره او اینکه در مقطع برگزاری گرندپری، به این مسابقات نرفت و تمرینات خود را برای حضور در ناگویا دنبال کرد؛ موضوعی که می‌تواند از نظر آمادگی بدنی و کاهش خستگی سفر به سود او باشد.

«مون جین هو» که به تازگی در گرندپری موجو به مدال طلا رسیده و طلای قهرمانی آسیا را نیز در کارنامه دارد، مهم‌ترین رقیب نماینده کشورمان است.

«زید کرم» اردنی با مدال نقره المپیک ۲۰۲۴، «سمیرخان» قزاق که یک بار در اولان‌باتور مقابل حاج موسایی شکست خورده، «بانولگ» از تایلند با طلای جهان ۲۰۲۵ و «نجم‌الدین» قزاق که در وزن ۷۴- کیلوگرم طلای جهان را کسب کرده، دیگر رقبای مطرح این وزن هستند.

حاج موسایی اما یک امتیاز مهم دارد؛ او در همین سال در قهرمانی آسیا نشان داد که توان عبور از رقبای بزرگ را دارد و از نظر فنی نیز در شرایطی قرار گرفته که می‌تواند یکی از مدعیان اصلی طلای ناگویا باشد..

امیرسینا بختیاری؛ سخت‌ترین مسیر تا طلا

بختیاری در یکی از سخت‌ترین اوزان این دوره از بازی‌ها برای کسب مدال طلا مبارزه خواهد کرد. «جایسانوف» ازبکستانی مهم‌ترین رقیب امیرسیناست. این ازبک خوش‌اخلاق از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۹ بار با ایرانی‌ها مبارزه کرده که حاصل آن پنج شکست و چهار پیروزی بوده است.

صالح الشرباتی از اردن با نقره المپیک، «باتیرخان» قزاق با طلای زیر ۲۱ سال جهان، «گیسانک» از چین با نقره جهان و «کانگ» از کره جنوبی نیز از مدعیان جدی این وزن هستند.

امیرسینا بهترین تکواندوکار دو سال اخیر کشورمان در وزن ۷۴- کیلوگرم بوده و هر زمان هم در وزن ۸۰- کیلوگرم مبارزه کرده، عملکردی کم‌اشتباه از خود نشان داده است.

مشخصه بارز بختیاری جنگندگی تا ثانیه پایانی است. او از نظر تنوع تکنیکی نیز دست بالایی دارد و می‌تواند مقابل هر رقیبی شرایط مبارزه را تغییر دهد.

طلای قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۶ نیز نشان داد که بختیاری در بالاترین سطح قاره آسیا، ظرفیت ایستادن روی سکوی نخست را دارد.

آرین سلیمی؛ مرد لحظه‌ها به دنبال یک طلای دیگر

قهرمان المپیک و آسیا، نماینده کشورمان در وزن ۸۰+ کیلوگرم است. آرین سلیمی را باید «مرد لحظه‌ها» معرفی کرد؛ تکواندوکاری که بارها در ثانیه‌های پایانی نتیجه مبارزه را به سود خود تغییر داده است.

آرین با رنکینگ سوم المپیکی، سید یک این وزن در ناگویا است و با وجود حضور ۱۵ تکواندوکار، دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر خواهد گذاشت.

اما مسیر سلیمی برای رسیدن به مدال طلا نیز ساده نیست. «کانگ سونگ هیون» از کره جنوبی با دو طلای مسابقات قهرمانی جهان، جدی‌ترین رقیب او محسوب می‌شود. این دو تکواندوکار سه بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که کفه ترازو با نتیجه دو بر یک به سود سلیمی سنگینی می‌کند.

«ماوالانوف» ازبکستانی که طی چند ماه اخیر سه بار مقابل سلیمی شکست خورده، «یو جن» از چین‌تایپه و «کابلان» قزاقستانی که طلای زیر ۲۱ سال جهان را در کارنامه دارد، از دیگر رقبای مطرح قهرمان المپیک ایران هستند.

سلیمی علاوه بر تجربه بالای حضور در مسابقات بزرگ، یک ویژگی مهم دیگر هم دارد؛ او نشان داده هرچه مسابقه حساس‌تر باشد، عملکردش می‌تواند بهتر شود. به همین دلیل، نمی‌توان او را چیزی کمتر از یکی از مدعیان اصلی طلای این وزن دانست.

مردان ایران چند طلا می‌گیرند؟

چهار نماینده ایران در شرایطی راهی ناگویا می‌شوند که هر چهار نفر در سال جاری قهرمان آسیا شده‌اند؛ اتفاقی که شاید بهترین نشانه برای سنجش ظرفیت تیم مردان باشد. از سوی دیگر، تغییر ساختار اوزان و حضور تعداد زیادی از عنوان‌داران جهان، المپیک و آسیا در همین چهار وزن، پیش بینی تعداد مدال طلا که اهمیت زیادی برای کاروان ورزشی کشورمان دارد. دشوار کرده است.

با این حال، اگر قرار باشد بر اساس شرایط فنی، تجربه، نتایج اخیر و کیفیت رقبای هر وزن پیش‌بینی کنیم، کسب دو مدال طلا برای تیم مردان ایران یک هدف کاملاً منطقی و دست‌یافتنی است و سه طلا نیز اتفاقی دور از ذهن نخواهد بود.

در چنین شرایطی، تیم مردان ایران با چهار مدعی طلا به ناگویا می‌رود؛ اما برای بازگشت با سه یا حتی چهار طلا، باید از سد یکی از قدرتمندترین نسل‌های تکواندوکاران آسیا عبور کند. حداقل دو طلا، انتظار منطقی از این تیم است؛ اما اگر قرار باشد یک نفر شگفتی‌ساز شود و پیش‌بینی‌ها را بر هم بزند، شاید ناگویا برای تکواندو ایران به یک تورنمنت تاریخی تبدیل شود.