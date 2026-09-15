به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید شفاعتالله موسوی صبح سهشنبه در مراسم معارفه مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چادگان که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با بیان نکات بصیرتی و تربیتی، بر اهمیت صبر، استقامت و پایبندی به اصول اعتقادی در مسیر تحقق اهداف جامعه اسلامی تأکید کرد.
وی با استناد به آیات قرآن کریم، استقامت را یکی از مهمترین عوامل دستیابی به نصرت و وعدههای الهی دانست و اظهار کرد: خداوند به کسانی که ایمان آورده و در مسیر ایمان خود استقامت میکنند، وعده آرامش، بشارت و پاداش داده است و این وعده نشان میدهد که ایمان حقیقی با پایداری در میدان عمل معنا پیدا میکند.
جانشین نمایندگی ولیفقیه در سپاه اصفهان با بیان اینکه دنیا عرصه آزمون و ابتلای الهی است، افزود: انسان در طول زندگی با آزمونهایی همچون ترس، گرسنگی، مشکلات مالی، جانی و سایر دشواریها مواجه میشود و این سنت الهی درباره همه انسانها جاری است؛ حتی پیامبران الهی نیز از این آزمونها مستثنی نبودهاند.
استقامت محور حرکت جامعه اسلامی در شرایط سخت است
موسوی با اشاره به دوران رسالت پیامبر اکرم(ص) گفت: پیامبر اسلام(ص) در دوران حضور در مکه و پس از هجرت به مدینه، با انواع فشارها، دشمنیها، جنگها و محاصره اقتصادی مواجه بودند، اما در تمام این مراحل، صبر و استقامت محور حرکت جامعه اسلامی بود.
وی با اشاره به محاصره اقتصادی مسلمانان در شعب ابیطالب خاطرنشان کرد: دشمن هنگامی که در عرصههای مختلف نتوانست اراده جامعه اسلامی را درهم بشکند، به فشار اقتصادی و سیاسی روی آورد؛ تجربهای تاریخی که میتواند برای شناخت شیوههای دشمنی در شرایط امروز نیز مورد توجه قرار گیرد.
جانشین نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان اصفهان ادامه داد: ملت ایران نیز طی سالهای گذشته با ایستادگی در برابر جنگ، تحریم، فشارهای اقتصادی و توطئههای سیاسی و امنیتی، نشان داده است که مقاومت و پایداری میتواند نقشههای دشمنان را با شکست مواجه کند.
دشمنی با ایران به یک موضوع خاص محدود نمیشود
موسوی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در معرض فشار و توطئه دشمنان قرار داشته است، تصریح کرد: دشمنی با ملت ایران تنها به یک موضوع خاص محدود نیست؛ ممکن است در مقطعی مسئله هستهای یا موشکی مطرح شود و در مقطعی دیگر، موضوع دیگری بهانه فشار قرار گیرد.
وی تأکید کرد: نباید تصور کرد که با حل یک مسئله یا امضای یک توافق، ماهیت دشمنیها به پایان میرسد؛ چراکه مسئله اصلی، تقابل جبهه استکبار با استقلال، هویت و اراده ملت ایران است.
جانشین نمایندگی ولیفقیه در سپاه اصفهان با اشاره به ضرورت حفظ هوشیاری در برابر راهبردهای دشمن افزود: همانگونه که در تاریخ صدر اسلام شاهد تغییر شیوههای دشمنی با پیامبر اکرم(ص) بودیم، امروز نیز دشمنان با تغییر روشها و ابزارها، اهداف خود را دنبال میکنند؛ از این رو جامعه اسلامی باید ضمن شناخت دقیق دشمن، روحیه مقاومت و استقامت خود را حفظ کند.
ایمان در میدان عمل معنا پیدا میکند
موسوی با تأکید بر اینکه صرف ادعای ایمان و اعتقاد کافی نیست، گفت: ایمان زمانی معنا پیدا میکند که انسان در میدان عمل نیز پای اعتقادات خود بایستد. آنچه در شرایط سخت، افراد و جریانها را از یکدیگر متمایز میکند، میزان پایبندی و استقامت آنان در برابر فشارهاست.
وی با اشاره به ماجرای بنیاسرائیل پس از نجات از فرعون اظهار کرد: یکی از درسهای مهم تاریخ این است که انسان تنها در دوران سختی نیازمند استقامت نیست، بلکه پس از عبور از بحران و رسیدن به شرایط مطلوب نیز باید مراقب باشد که دچار غفلت و انحراف نشود.
جانشین نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان اصفهان افزود: اگر تاریخ پیامبران و ائمه معصومین(ع) را با حوادث امروز مقایسه کنیم، درمییابیم که بسیاری از فتنهها و چالشهای کنونی، نمونههایی در تاریخ گذشته دارد و این تاریخ میتواند چراغ راه جامعه برای عبور از شرایط دشوار باشد.
وحدت و بصیرت پشتوانه عبور از فشارها است
موسوی با تأکید بر نقش صبر و استقامت در پیروزی جبهه حق گفت: قرآن کریم در آیات متعددی، صبر و پایداری را عامل دستیابی به نصرت الهی معرفی کرده است و وعده خداوند به صابران و استقامتکنندگان، وعدهای قطعی است.
وی ابراز کرد: قدرت واقعی یک ملت تنها به تجهیزات و امکانات مادی وابسته نیست، بلکه ایمان، وحدت، بصیرت، صبر و استقامت میتواند معادلات را تغییر دهد و زمینهساز غلبه بر فشارها و توطئههای دشمن شود.
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