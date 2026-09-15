به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم ملزومات مدارس با هدف تسهیل فرآیند خرید خانواده‌ها و دانش‌آموزان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید برپا می‌شود.

وی افزود: کاهش هزینه‌های خانواده‌ها، عرضه کالاهای باکیفیت و ارائه محصولات با قیمت‌های کنترل‌شده از مهم‌ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به تنوع کالاهای عرضه‌شده در نمایشگاه بیان کرد: انواع پوشاک، کیف، کفش و لوازم‌التحریر مورد نیاز دانش‌آموزان در این نمایشگاه عرضه می‌شود و تلاش شده است محصولات با تنوع مناسب و قیمت‌های کارشناسی‌شده در اختیار شهروندان قرار گیرد.

پورحیدری ادامه داد: این نمایشگاه از امروز، ۲۴ شهریورماه، آغاز به کار می‌کند و تا یکم مهرماه دایر خواهد بود.

وی با اشاره به پیش‌بینی تخفیف‌های ویژه نمایشگاهی تصریح کرد: ارائه تخفیف‌های ویژه، تنوع محصولات و قیمت‌گذاری کارشناسی‌شده می‌تواند زمینه خرید آسان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر ملزومات مدارس را برای خانواده‌ها فراهم کند.

مدیرکل صمت گیلان تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه در آستانه بازگشایی مدارس فرصتی برای دسترسی مستقیم شهروندان به کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان و کاهش هزینه‌های تهیه ملزومات سال تحصیلی است.

پورحیدری در پایان ابراز امیدواری کرد: خانواده‌ها و دانش‌آموزان با مراجعه به این نمایشگاه بتوانند بخشی از نیازهای خود برای آغاز سال تحصیلی جدید را با قیمت مناسب و شرایط مطلوب تأمین کنند.