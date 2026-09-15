جشنواره سیب سمیرم تحول اقتصادی و توسعه گردشگری جنوب اصفهان رارقم میزند

محمود مسلم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر جایگاه ممتاز سمیرم در جنوب استان اصفهان، اظهار کرد: سمیرم سرزمینی سرشار از ظرفیت‌های نهفته است که در حوزه‌های فرهنگ، آیین‌های بومی، تاریخ و اقتصاد، شاخص‌های ارزشمندی را در خود جای داده است. برگزاری نخستین جشنواره سیب سمیرم با این دیدگاه کلید خورد که سیب، تنها یک محصول کشاورزی نیست؛ بلکه می‌تواند به عنوان محوری برای معرفی توانمندی‌های شهرستان و بستری برای طرح چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی منطقه عمل کند.

وی با بیان اینکه نگاه ما به این رویداد چندبعدی است، افزود: در کنار معرفی محصول استراتژیک سیب، تلاش کرده‌ایم موضوعاتی همچون بازارهای صادراتی، صنعت گردشگری، مفاخر علمی و ظرفیت‌های انسانی سمیرم نیز به شکلی تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

بهره‌گیری از ظرفیت علمی برای ارتقای باغداری

فرماندار سمیرم با اشاره به وسعت ۲۶ هزار هکتاری اراضی باغی این شهرستان که بخش بزرگی از تولید سیب کشور را تأمین می‌کند، گفت: یکی از اهداف اصلی این جشنواره، ایجاد پل ارتباطی میان بدنه علمی، دانشگاهیان و باغداران است. ما به دنبال آن هستیم که با برگزاری دوره‌های آموزشی و انتقال یافته‌های نوین تحقیق و توسعه، فاصله میان دانش کشاورزی و اجرا را به حداقل برسانیم تا بهره‌وری تولید در سطح باغ‌ها به شکل کاربردی افزایش یابد.

میز تجاری؛ گامی عملیاتی برای حفظ بازارهای صادراتی

مسلم‌زاده با تأکید بر اهمیت صادرات محصولات کشاورزی، از برگزاری میز تجاری در نخستین روز جشنواره خبر داد و تصریح کرد: روز ۲۴ شهریورماه، اتاق بازرگانی میزبان یک نشست تخصصی با حضور نمایندگان دولت، اساتید دانشگاه، صادرکنندگان و فعالان این حوزه خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تحولات اقتصادی و تأثیرات آن بر بازارهای داخلی و خارجی، نیاز است با نگاهی واقع‌بینانه و تخصصی، راهکارهای حفظ بازارهای صادراتی سیب سمیرم بررسی شود. این نشست در قالب دو پنل تخصصی طراحی شده است تا با شکل‌گیری گفت‌وگوی مستقیم میان دولت و بخش خصوصی، به خروجی‌های عملیاتی برای رونق اقتصادی شهرستان دست یابیم. جشنواره سیب سمیرم نباید به یک برنامه مناسبتی محدود شود؛ بلکه باید به رویدادی مستمر و مؤثر برای توسعه همه‌جانبه منطقه تبدیل گردد.