به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، زهرا شمس احسان در چهارصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی در مراکز فرهنگی، اظهارکرد: این مراکز با استفاده از بودجه عمومی شهرداری تهران برای خدمت رسانی به شهروندان فعالیت می کنند اما نرخ قبوض آب، برق و گاز این مراکز براساس نرخ واحدهای تجاری دریافت می شود.

وی افزود: تمام نهادها بر اقدامات مردم محور تأکید می کنند اما تعرفه ها برای این مراکز مردمی نامتناسب است و مراکز با هزینه های سنگین مواجه می شوند. اصلاح این وضعیت هزینه های غیرضروری را کاهش می دهد و حمایتی از حقوق شهروندان است.

شمس احسان تأکید کرد: شهرداری تهران نسبت به متناسب سازی و طبقه بندی تعرفه های آب، برق و گاز مراکز فرهنگی و اجتماعی محلات و هماهنگی با وزارت خانه های مربوطه در این زمینه اقدام کند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تنها به طرح درخواست اکتفا نکند، یادآور شد: شهرداری موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کند. مدیریت شهری باید هزینه اداره مراکز را متناسب با مناسبات عمومی و اجتماعی تنظیم کند.