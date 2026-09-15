  1. استانها
  2. قم
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

محکومیت یک هزار و ۲۸۲ میلیارد ریالی متخلف انبار نهاده‌های دامی در قم

محکومیت یک هزار و ۲۸۲ میلیارد ریالی متخلف انبار نهاده‌های دامی در قم

قم- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از محکومیت یک هزار و ۲۸۲ میلیارد ریالی یک متخلف اقتصادی برای ثبت نکردن کالا در سامانه جامع انبارها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در گفتگویی اظهار کرد: پرونده تخلف نگهداری، عرضه و فروش انواع نهاده‌های دامی از جمله ذرت، کنجاله سویا، سبوس گندم و همچنین ۵۰ رأس دام سبک در یک انبار به ارزش یک هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: این شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک معتبر، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط موارد کشف‌شده به پرداخت یک هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حدادپور در پایان تصریح کرد: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی گزارش تخلف این انبار پیرامون نگهداری، خرید و فروش کالا بدون رعایت ضوابط تعیینی دولت را تشکیل دادند و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6947684

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه