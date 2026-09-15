به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در گفتگویی اظهار کرد: پرونده تخلف نگهداری، عرضه و فروش انواع نهاده‌های دامی از جمله ذرت، کنجاله سویا، سبوس گندم و همچنین ۵۰ رأس دام سبک در یک انبار به ارزش یک هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: این شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک معتبر، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط موارد کشف‌شده به پرداخت یک هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.



حدادپور در پایان تصریح کرد: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی گزارش تخلف این انبار پیرامون نگهداری، خرید و فروش کالا بدون رعایت ضوابط تعیینی دولت را تشکیل دادند و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.