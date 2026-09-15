روایت رادیو تهران از دفاع مقدس؛ از مادران جنگ تا بدرقه فرزندان شهدا

سید وحید موسوی مدیر گروه جامعه رادیو تهران درباره برنامه های این شبکه در هفته دفاع مقدس به خبرنگار مهر بیان کرد: رویکرد رادیو تهران در هفته دفاع مقدس، بازخوانی صرف رویدادهای تاریخی نیست بلکه تلاش کردهایم دفاع مقدس را از زاویه زندگی مردم و تجربههای اجتماعی آن روایت کنیم. بر همین اساس، موضوع خانواده، نقش مادران، نسل جدید و هنر در طراحی محتوایی برنامهها مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: برنامه «مهرانه» که سهشنبهها از ساعت ۱۰ تا ۱۱ روی آنتن رادیو تهران میرود، هفتم مهر با موضوع نقش مادران در دوران دفاع مقدس و همچنین نقش و تجربه مادران در جنگ اخیر، به این موضوع اختصاص خواهد داشت.
موسوی تصریح کرد: مادران در روایت جنگ معمولاً در حاشیه دیده میشوند، در حالی که بخش مهمی از بار عاطفی و اجتماعی جنگ بر دوش آنان بوده است. تلاش «مهرانه» این است که این بخش کمتر دیدهشده از روایت دفاع و مقاومت را از زبان و تجربههای انسانی مورد توجه قرار دهد.
«صبح نو تهران نو»؛ آغاز هفته دفاع مقدس از دانشکده پدافند هوایی
مدیر گروه جامعه رادیو تهران ادامه داد: برنامه «صبح نو تهران نو» نیز شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ تا ۸ صبح به صورت زنده روی آنتن میرود و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، تیم برنامهساز این برنامه در دانشکده پدافند هوایی ارتش مستقر خواهد شد تا برنامه را به صورت مشترک از این محل دنبال کند. اجرای زنده سرود ملی و برگزاری برنامهای ویژه برای بدرقه دانشآموزانی که پدرانشان به شهادت رسیدهاند و راهی مدرسه میشوند، از جمله بخشهای پیشبینیشده این حضور است.
وی گفت: تلاش کردهایم این حضور، صرفاً یک ارتباط زنده از محل نباشد، بلکه مجموعهای از اتفاقات و همکاریهای فرهنگی و رسانهای را شکل دهد تا آغاز هفته دفاع مقدس برای مخاطبان با یک فضای زنده، مردمی و متفاوت همراه شود. حضور دانشآموزان و خانوادههای شهدا در کنار مجموعه پدافند هوایی و تیم برنامهساز رادیو تهران نیز فرصتی است تا مفهوم ایثار و فداکاری در فضایی واقعی و در ارتباط با نسل جدید روایت شود.
موسوی اظهار کرد: «چراغ» نیز ۳۰ شهریور و ۶ مهر با موضوع سینمای متعهد و سینمای دفاع مقدس روی آنتن میرود و نسبت سینما با روایت جنگ، ارزشهای انسانی و تجربه تاریخی جامعه را بررسی میکند.
وی در پایان بیان کرد: مجموعه این برنامهها بر یک راهبرد مشترک استوار است، اینکه دفاع مقدس را از زوایای مختلف و در قالبهای متنوع روایت کنیم تا این مفهوم برای مخاطب امروز نیز قابل لمس و قابل گفتگو باشد. رادیو تهران تلاش دارد در این ایام، میان خاطره دفاع مقدس و مسائل و تجربههای نسل امروز پیوند برقرار کند.
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