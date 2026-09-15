به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، اداره کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ دستورالعمل برگزاری انتخابات انجمن‌های اولیا و مربیان، جزئیات فرایند انتخابات مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

بر اساس این دستورالعمل، انتخابات انجمن اولیا و مربیان از اول تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. این انتخابات در مدارس شهری و مدارس روستایی و عشایری دارای زیرساخت لازم، به‌صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی My.Medu.ir انجام خواهد شد.

در مدارس روستایی و عشایری فاقد زیرساخت لازم، انتخابات با هماهنگی منطقه به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی، مدیران مدارس موظف‌اند پیش از برگزاری انتخابات، جلسه مجمع عمومی را با حضور اولیای دانش‌آموزان برگزار کنند.

در این جلسه، گزارش عملکرد انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی گذشته ارائه و ضوابط انتخابات، شرایط داوطلبی و نحوه ثبت درخواست اولیای متقاضی عضویت در انجمن تشریح می‌شود.

همچنین برای آشنایی اولیا با داوطلبان، معرفی اولیای داوطلب عضویت در انجمن در جلسه مجمع عمومی پیش‌بینی شده است.

در فرایند برگزاری انتخابات نیز یکی از والدین شرکت‌کننده در جلسه مجمع عمومی به‌عنوان رئیس سنی انتخابات انتخاب می‌شود و مدیر مدرسه موظف است اطلاعات وی را در سامانه ثبت کند. انتخابات با نظارت رئیس سنی برگزار خواهد شد.

شورای انجمن اولیا و مربیان استان و مناطق نیز مسئولیت نظارت بر حسن اجرای انتخابات در مدارس را بر عهده دارند.

این دستورالعمل همچنین بر تشکیل انجمن اولیا و مربیان در مدارس و برگزاری جلسات مستمر و منظم آن تأکید دارد. مدیران مدارس موظف‌اند زمینه مشارکت اعضای انجمن در چارچوب ضوابط و مقررات را فراهم کنند.

هفته پیوند اولیا و مربیان از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه برگزار می‌شود و مدارس، مناطق و استان‌ها موظف‌اند متناسب با امکانات و شرایط بومی و منطقه‌ای، برای اجرای برنامه‌های این هفته برنامه‌ریزی کنند.

بر اساس این دستورالعمل، گزارش جامع و مستند فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در زمینه برگزاری انتخابات انجمن‌های اولیا و مربیان و آیین بزرگداشت هفته پیوند نیز باید حداکثر تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵ به اداره کل انجمن اولیا و مربیان ارسال شود.