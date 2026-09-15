به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری بعدازظهر سه‌شنبه در پایان سفر یک‌روزه خود به غرب استان سمنان و در گفتگو با خبرنگاران در گرمسار با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های گردشگری در کشور گفت: با وجود شرایط و محدودیت‌های موجود، روند اجرای طرح‌های این حوزه ادامه دارد و در هفته گردشگری نیز مجموعه‌ای از طرح‌های جدید به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به روند اجرای طرح‌های گردشگری در کشور اظهار داشت: با وجود شرایط و محدودیت‌های موجود، روند اجرای پروژه‌های این حوزه ادامه دارد و در هفته گردشگری نیز مجموعه‌ای از طرح‌های جدید در بخش گردشگری و صنایع دستی به بهره‌برداری خواهد رسید.

صالحی ادامه داد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها علاوه بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری، زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی و اشتغال را در مناطق مختلف کشور فراهم می‌کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به آثار اجرای طرح‌های هفته دولت توضیح داد: پروژه‌هایی که در هفته دولت به بهره‌برداری رسیدند، توانسته‌اند برای حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال و فرصت شغلی در کشور ایجاد کنند.

اجرای پروژه‌های گردشگری؛ فرصتی برای اشتغال و رونق اقتصادی

صالحی امیری با اشاره به تأثیر اجرای پروژه‌های گردشگری بر توسعه اقتصادی مناطق مختلف افزود: بهره‌برداری از طرح‌های جدید در حوزه گردشگری و صنایع دستی، علاوه بر افزایش ظرفیت‌های زیرساختی، می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و اقتصادی تازه را در نقاط مختلف کشور فراهم کند.

وی بیان کرد: ادامه روند اجرای پروژه‌های گردشگری با وجود شرایط و محدودیت‌های موجود، نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌ها در این حوزه است و طرح‌های جدید نیز در هفته گردشگری وارد چرخه بهره‌برداری خواهند شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های هفته دولت اظهار داشت: پروژه‌هایی که در این ایام به بهره‌برداری رسیدند، برای حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال و فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.

سمنان؛ استانی برخوردار از ظرفیت‌های گردشگری

صالحی امیری با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان در حوزه گردشگری یادآور شد: استان سمنان از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه گردشگری برخوردار است و اجرای پروژه‌های جدید می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های این بخش کمک کند.

وی افزود: توسعه و تقویت زیرساخت‌های گردشگری در استان سمنان می‌تواند زمینه افزایش ماندگاری مسافران و گردشگران را فراهم کند و در نهایت به رونق اقتصادی این بخش در استان منجر شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اجرای پروژه‌های جدید در استان سمنان می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری و تقویت آثار اقتصادی این حوزه داشته باشد.